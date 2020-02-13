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كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

100 جرام من الأفوكادو، يمد الجسم بـ6.7 جرام من الألياف الغذائية، فوفقًا لدراسة يحتوي الأفوكادو على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة.
تحرير:إسراء سليمان ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
أهمية الفواكه
أهمية الفواكه
تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
تعتبر الألياف الغذائية أحد أنواع الكربوهيدرات، التي تحتاج فترة طويلة لهضمها، كما أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، ومنخفضة في السعرات الحرارية، لديها العديد من الفوائد الصحية، وأهم هذه الفوائد هو المساعدة في فقدان الوزن بشكل صحي، لأن كما نعلم معظم أشكال الكربوهيدات تنقسم إلى جلوكوز، وتمدنا بالطاقة،
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اللبن يزيد الوزن

اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
فقدان الوزن

التوقف عن الوجبات السريعة لا يعني فقدان الوزن!

نبحث عن خطط سريعة وفعالة لفقدان الوزن، وفي وقت انتشرت به الأنظمة الغذائية الفعالة، نحاول اختيار ما يناسب أجسامنا، مع تجنب بعض الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الكيلو جرامات، ومن بينها الوجبات السريعة الغنية بالدهون، حيث أنها من أكثر الأطعمة، التي يحذر الأطباء من تناولها، ولكن بعض الأشخاص لا يفقدون وزنهم، حتى بعض تجنب "الديليفري"، هل توجد أسباب لذلك؟ وجد خبراء التغذية بعض من العوامل التي تجعلك محتفظًا بوزنك الزائد، نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
نظام-باليو-للتخسيس

الجوع خطر.. 5 بدائل سريعة للوجبات «إذا كنت مشغولا»

في الوقت الحالي أصبحت الحياة سريعة، نصارع جميعًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لا نلتفت إلى حالتنا النفسية أو الصحة الجسدية، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض العصر، مثل التوتر والاكتئاب والسمنة وأمراض الضغط والسكري، لذا لا بد من اتباع أنظمة غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، لكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا، حاول الخبراء وضع بعض من الأنظمة الغذائية التي تساعدهم، وفقا لـ"boldsky".
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اللبن يزيد الوزن

اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
تقليل-الملح-في-الطعام

استبدل الملح بالتوابل.. وحافظ على صحة جسمك

ينصح دائمًا باستخدام كمية أقل من الملح في طعامك، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أن تناول كميات كبيرة من الملح، يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، على سبيل المثال يؤثر بشكل سلبي على القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وأمراض الكلى والصداع والتورم وزيادة الوزن بالجسم، لذا عليك بتقليل استهلاكك من الملح تدريجيًا، بمساعدة بعض من النصائح المقدمة من قبل خبراء التغذية، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
مشروب-الكاكاو-بالموز

كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
نظام-باليو-للتخسيس

الجوع خطر.. 5 بدائل سريعة للوجبات «إذا كنت مشغولا»

في الوقت الحالي أصبحت الحياة سريعة، نصارع جميعًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لا نلتفت إلى حالتنا النفسية أو الصحة الجسدية، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض العصر، مثل التوتر والاكتئاب والسمنة وأمراض الضغط والسكري، لذا لا بد من اتباع أنظمة غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، لكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا، حاول الخبراء وضع بعض من الأنظمة الغذائية التي تساعدهم، وفقا لـ"boldsky".
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