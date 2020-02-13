كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

100 جرام من الأفوكادو، يمد الجسم بـ6.7 جرام من الألياف الغذائية، فوفقًا لدراسة يحتوي الأفوكادو على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

تحرير:إسراء سليمان ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

أهمية الفواكه

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".

تعتبر الألياف الغذائية أحد أنواع الكربوهيدرات، التي تحتاج فترة طويلة لهضمها، كما أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، ومنخفضة في السعرات الحرارية، لديها العديد من الفوائد الصحية، وأهم هذه الفوائد هو المساعدة في فقدان الوزن بشكل صحي، لأن كما نعلم معظم أشكال الكربوهيدات تنقسم إلى جلوكوز، وتمدنا بالطاقة،