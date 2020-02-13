كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

100 جرام من الأفوكادو، يمد الجسم بـ6.7 جرام من الألياف الغذائية، فوفقًا لدراسة يحتوي الأفوكادو على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة.
تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
تعتبر الألياف الغذائية أحد أنواع الكربوهيدرات، التي تحتاج فترة طويلة لهضمها، كما أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، ومنخفضة في السعرات الحرارية، لديها العديد من الفوائد الصحية، وأهم هذه الفوائد هو المساعدة في فقدان الوزن بشكل صحي، لأن كما نعلم معظم أشكال الكربوهيدات تنقسم إلى جلوكوز، وتمدنا بالطاقة،
تعتبر الألياف الغذائية أحد أنواع الكربوهيدرات، التي تحتاج فترة طويلة لهضمها، كما أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، ومنخفضة في السعرات الحرارية، لديها العديد من الفوائد الصحية، وأهم هذه الفوائد هو المساعدة في فقدان الوزن بشكل صحي، لأن كما نعلم معظم أشكال الكربوهيدات تنقسم إلى جلوكوز، وتمدنا بالطاقة، أما الألياف الغذائية تظل بالجسم لفترة طويلة، وتمنحنا شعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، كما تقلل الشهية وتجعلها تحت السيطرة.
يفضل العديد من الأشخاص تناول فواكه غنية بالألياف الغذائية، للمساعدة في فقدان الوزن، والتخلص من الشعور بالجوع، في الواقع تعتبر من أكثر الطرق الفعالة لفقدان الوزن، لأنها تتحرك ببطيء، وتمنحك شعور بالشبع، وبالتالي تُجنبك تناول مزيد من السعرات الحرارية، التي تزيد من خطورة الإصابة بالسمنة، لذا يمكنك تناول الفواكه في أي وقت من اليوم، وخاصة في وجبة الإفطار، وفيما يلي بعض من الفواكه الهامة التي يجب استهلاكها:
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1-الأفوكادو
100 جرام من الأفوكادو، يمد الجسم بـ6.7 جرام من الألياف الغذائية، فوفقًا لدراسة يحتوي الأفوكادو على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة، كما أنها تعتبر مصدرا غنيا بالألياف الغذائية التي تزيد من الشبع وتقلل من الرغبة في تناول الطعام.
2-التوت
100 جرام من التوت يحتوي على 6.5 جرام من الألياف الغذائية، فوفقا لدراسة، يتميز التوت بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي تحسن من صحة الكبد الدهني، وتحميك من السمنة، والأمراض الناتجة عنها، كما توجد دراسة أخرى توضح أن التوت يساعد في تقليل وزن الجسم، فيمكنك ادراجه بنظامك الغذائي، للتخلص من الكيلوجرامات.
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3-الكيوي
100 جرام من فاكهة الكيوي، يمد الجسم بـ 3 جرام من الألياف الغذائية، وليس ذلك فقط، بل يعتبر من الفواكه الغنية بالمغذيات، مثل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، إضافة إلى ذلك، يمنحك شعورًا بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، مما يجعلنا نتخلص من السعرات الحرارية الزائدة، التي تؤدي لزيادة الوزن، كما أنه غني بإنزيم يسمى الأكتينيدين يساعد على الهضم.
4-الجوافة
100 جرام من الجوافة غني بـ 5.4 جرام من الألياف الغذائية، وبالتالي تعتبر أحد الأطعمة التي تتميز بمعدلات منخفضة من السعرات الحرارية، فوفقًا لدراسة الجوافة من الفواكه التي تساعد في تنظيم معدلات الكوليسترول بالجسم.
5-الرمان
100 جرام من الرمان يحتوي على 4 جرام من الألياف الغذائية، يقول خبراء التغذية أن الرمان من الفواكه الهامة، للمساعدة في فقدان الوزن، كما يحتوي على مضادات قوية للأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، المسئول عن الحد من الدهون بالجسم، لذا عليك بادراج هذه الفواكه بنظامك الغذائي، للحصول على المزيد من الألياف الغذائية من جانب، ومن جانب آخر تفقد مزيد من الكيلوجرامات.
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