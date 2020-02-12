مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥١ م

انقلاب سيارة - أرشيفية

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، ووجود متوفي ومصابين.