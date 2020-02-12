منسق صن داونز: اتهاجمت بسبب ضحكة.. وموسيماني يحلم بتدريب الأهلي (حوار)

فور الإعلان عن صدام فريقه مع نظيره الأهلي في دور الثمانية لبطولة دوري ابطال إفريقيا تعرض لهجوم شديد على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الضحكة العفوية

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م

فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة، اجتمع ممثلو ثمانى أندية، لمتابعة قرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، الصحفيون يدونون ملاحظاتهم، والجميع ينتظر النتيجة بفارغ الصبر.. حتى أسفرت القرعة عن وقوع النادى الأهلى فى مواجهة صعبة وثأرية مع ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، الذى ودع الفريق الأحمر البطولة فى العام الماضى على يديه، التقطت معها عدسات المصورين ضحكة عفوية للمصرى خالد على منسق الفريق الجنوب إفريقى، لحظة إعلان وقوع فريقه مع «الشياطين الحمر». انتشرت الصورة بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأ الجميع يتحدث عنها ويفسرها على ما تهوى نفسه، البعض يؤكد أنها استهزاء بالخصم، نظرًا لنتيجة مباراة الخمسة الشهيرة فى الموسم الماضى، وآخرون يتحدثون عنها كما تهوى لهم أنفسهم.

• الأهلى لا يخسر بالخمسة سوى مرة واحدة فى العمر.. وكنت أفضل عدم مواجهته فى دورى الأبطال • تعرضت لهجوم قوى بسبب ضحكة عفوية.. وأصبحت «مشهورا فى مصر» بفضل صورة • أنصح لاعبى المارد الأحمر بالابتعاد عن «السوشيال ميديا» والتركيز فى أدائهم داخل الملعب • بيتسو موسيمانى

• الأهلى لا يخسر بالخمسة سوى مرة واحدة فى العمر.. وكنت أفضل عدم مواجهته فى دورى الأبطال

• تعرضت لهجوم قوى بسبب ضحكة عفوية.. وأصبحت «مشهورا فى مصر» بفضل صورة

• أنصح لاعبى المارد الأحمر بالابتعاد عن «السوشيال ميديا» والتركيز فى أدائهم داخل الملعب

• بيتسو موسيمانى يحلم بتدريب الأهلى والمشاركة فى كأس العالم للأندية

• أونيانجو لا يقصد الإساءة للأهلى والزمالك.. و«حفلت» عليه بعد هدف محمد صلاح



خالد على، منسق صن داونز الجنوب إفريقى، فتح قلبه إلى «التحرير» للحديث عن سر ضحكته، ومشوار فريقه فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وحقيقة مفاوضات الأهلى مع مدرب الفريق الجنوب إفريقى، من أجل قيادة الأحمر خلال الفترة المقبلة.

سر الضحكة



فى البداية، هى ضحكة عفوية، لا أقصد بها أى شىء، وتم تفسيرها بشكل خاطئ، ديدييه زوكورا الذى سحب القرعة كان خلفى قبل القرعة، وقلت له لا توقعنا مع الأهلى، وإن سحب ورقة صن داونز بعد ورقة الأهلى عليه أن يتجاهلها تمامًا ويسحب غيرها، وعندما قام بسحب الكرة الأولى وظهر بها النادى الأهلى، قلت له أرجوك لا تسحب صن داونز وظللت أرددها بصوت مرتفع وسمع جميع الحاضرين، وفى الكرة الثانية تأخر فى إظهار الورقة، فتأكدت أننا وقعنا مع الأهلى، ومن هنا جاءت الضحكة العفوية.

لم أتوقع انتشار الصورة بهذا الشكل، لكنها فى صالحى، الجميع تحدث عنى وأصبحت «مشهورا فى مصر»، لكنى كنت أريد الصورة بهذا الشكل، لأن البعض فسرها بأنها

ضحكه استهزاء بالأهلى، ولكن فى الحقيقة كانت صورة عفوية ولم أقصد بها أى إساءة.

جاهل من لا يعرف حجم وقيمة النادى الأهلى العريق، ولذلك كنت أتمنى أن لا أقابله فى هذا الدور من البطولة، لأنها ستكون مواجهة صعبة، نظرًا لنتيجة مباراة الخمسة الشهيرة فى الموسم الماضى.. من يريد أن يتوج باللقب لا يخشى أحدا، لكنى كنت أتمنى أن لا نواجه المارد الأحمر فى هذا الدور، وأن نلعب معا فى نصف النهائى أو النهائى.

الأهلى لا يخسر مرتين، وتعلم من درس الماضى، وقام بتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، ومدير فنى يمتلك كفاءة عالية، وهو ما يصعب مواجهتنا أمامه، خاصة أن مباراة الإياب ستقام فى القاهرة، وكنت أتمنى إقامتها فى جنوب إفريقيا أولا ثم العودة هنا فى مصر، وهذا من العوامل التى تقف مع الأهلى فى هذه المواجهة.

تشجيع الأهلى

أنا أشجع الأهلى من قبل الأشخاص الذين هاجمونى بسبب ضحكة عفوية، مدرب صن داونز يعلم أننى مشجع للأحمر، لكن هناك ثقافة واحترافيه بشكل كبير.. العمل له حق، بعيدًا عن التشجيع، وذهبت إلى القنوات الفضائية فى جنوب إفريقيا، لتحليل مباريات الأهلى.هنا فى مصر، شىء غريب لأنك تعمل فى فريق أجنبى منافس، هذا عملى وأقوم بتأديته على أكمل وجه، وهذا مطلوب من الجميع.

إساءة أونيانجو



الحارس الأوغندى دينيس أونيانجو، يتمتع بخفة الدم، ودائمًا أداعبه وأذكره بهدف الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول فى مرماه ببطولة إفريقيا، عندما تأهل المنتخب المصرى إلى دور الـ16 من بوابة أوغندا.. هو لا يقصد الإهانة للأهلى والزمالك، هو يمزح مثل أى شخص، وأنا تحدثت معه عقب القرعة وقال لى إنه لا يقصد الإهانة.

الصورة التى قام بنشرها على حسابه لم يقصد بها الإساءة لأى فريق، لأنها موجودة على صفحات «السوشيال ميديا» المصرية، ومنتشرة بصورة كبيرة، وقام الحارس بنسخها ونشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى، لكنه لم يقم بصناعة صورة أو كتابة كلمات لا تليق، هى مجرد صورة قام بنسخها ونشرها، على سبيل الدعابة.



مفاوضات الأهلى

بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز، يتمنى قيادة فريق الأهلى، نظرًا لما يمتلكه النادى من تاريخ وقاعدة جماهيرية حاشدة، لكن المفاوضات لم ترتق للجدية، ولم تصل للحديث بين مسئولى الأهلى والمدرب بشكل رسمى، هى فقط محادثات من بعض الوكلاء، وفى حالة وصول عرض رسمى، لن يرفضه المدرب، لأن من ضمن أحلامه هو تدريب فريق ممثل الكرة المصرية فى يوم من الأيام.

موسيمانى يحلم بالفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا وتحقيق مركز بكأس العالم للأندية، ويرى أن هذا لن يتحقق إلا مع أحد فرق شمال إفريقيا، التى تمتلك لاعبين كبارا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

لقب جوارديولا



تصريح موسيمانى أنه تم استقباله بحفاوة كبيرة فى القاهرة تشبه طريقة المعاملة كما لو أنهم يتعاملون مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، تم فهمه بطريقة خاطئة، هو يقصد أن المصريين يعاملونه بكل احترام، كأنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، على الرغم من أنه مدرب إفريقى.. بعض الأشخاص أخذت التصريح، وقالت إن المدرب يقصد أن المصريين يعاملونه كجوارديولا كمدرب، لكنه يقصد طريقه الاحترام التى يتعامل بها فى مصر، وهذا شىء جيد لنا كمصريين.

سيناريو الفوز بخماسية

الفوز بخماسية نظيفة على الأهلى لا تحدث سوى مرة واحدة فى العمر، وحدثت الموسم الماضى، ولكن الأهلى قام بتدعيم صفوف فريقه بلاعبين مميزين، مثل حسين الشحات، وأليو ديانج وبادجى، بجانب رمضان صبحى، مع المدرب السويسرى رينيه فايلر، الشكل تغير بشكل كبير.

فى الدورى، الأهلى لم يخسر أو يتعادل أى مباراة، ويمتلك معدلا تهديفيا كبيرا، بجانب الحفاظ على نظافة شباكه فى الكثير من المباريات، كل هذه الأمور تصعب من مواجهة هذا الموسم.. نتابع كل مباريات الأهلى ونستعد له بكل قوة من أجل حسم بطاقة تأهلنا لنصف نهائى البطولة، ثم التأهل إلى النهائى، وأتوقع أن المتأهل من مباراة الأهلى وصن داونز، سيتوج بالبطولة.

الاستعداد للأهلى

نراقب الأهلى من قبل مرحلة المجموعات، وقبل إجراء القرعة بدأنا التجهيز للفرق التى من المحتمل أن نواجهها، وكان من ضمنها فريق الأهلى.. وسيكون فى أبو ظبى ثلاثة ممثلين عن نادى صن داونز، لمتابعة مباراة الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى، من أجل تحليل أداء لاعبى الأهلى.

نصيحة لمسئولى الأهلى

أرى لاعبى الأهلى يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مستمر، وهذا شىء ليس جيدا، وعليهم الابتعاد عن «السوشيال ميديا» ولو بشكل منقطع.. يشاهدون ما يحدث سواء بالإيجاب أو السلب، وهذا يؤثر على أدائهم داخل الملعب.