وكيل صلاح عن مشاركته في الأولمبياد: القرار لم يُتخذ

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م

محمد صلاح

كشف رامي عباس، محامي ووكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة اتخاذ صلاح قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها في الصيف المقبل. وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًّا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للوجود مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد". وصرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الثلاثاء أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن وجود اللاعب من عدمه.

ولا يحق للمنتخب الأولمبي استدعاء لاعب للمشاركة بالأولمبياد دون الحصول على موافقة ناديه الذي يمتلك كامل الحق وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في منعه من اللعب للمنتخب الأولمبي. وأوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه لم يتخذ القرار بشأن السماح لمحمد صلاح بالوجود في الأولمبياد، قائلا إنه سيناقش