مصر تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة للجيش الجزائري

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ م

وزارة الخارجية المصرية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرا ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفر عن وفاة جندي جزائري، وأعرب البيان، عن وقوف مصر حكومةً وشعبا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، مُقدما خالص التعازي لأسرة الضحية، ومؤكدا رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وأعلن الجيش الجزائري، مقتل أحد جنوده جراء هجوم انتحاري استهدف ثكنة للجيش على الحدود مع مالي، موضحا أن "انتحاريا فجر مركبة رباعية الدفع مفخخة على مدخل الثكنة، بعدما تمكن الجندي المكلف حراسة المدخل من إحباط دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة"، بحسب سكاي نيوز.وأعرب اللواء السعيد شنقريحة قائد الجيش الجزائري،