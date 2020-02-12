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مصر تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة للجيش الجزائري

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ م
وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرا ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفر عن وفاة جندي جزائري، وأعرب البيان، عن وقوف مصر حكومةً وشعبا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، مُقدما خالص التعازي لأسرة الضحية، ومؤكدا رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
وأعلن الجيش الجزائري، مقتل أحد جنوده جراء هجوم انتحاري استهدف ثكنة للجيش على الحدود مع مالي، موضحا أن "انتحاريا فجر مركبة رباعية الدفع مفخخة على مدخل الثكنة، بعدما تمكن الجندي المكلف حراسة المدخل من إحباط دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة"، بحسب سكاي نيوز.وأعرب اللواء السعيد شنقريحة قائد الجيش الجزائري،
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الجامعة -الامريكية (2)

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف ثلاثة معارض دولية

استضاف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الإعلامي البارز طارق عطية، اليوم 3 معارض دولية تستمر حتى 11 مارس المقبل، تطرح تساؤلات عدة عن علاقة الفن بالتكنولوجيا والمجتمع، واشترك مجموعة من الفنانين العالمين في قاعة عرض مارجو فيون بمعرض Glitch بمجموعات فنية تستكشف الطرق التي نفهم بها الماضي والحاضر والمستقبل من خلال التكنولوجيا، وفي قاعة عرض فيوتشر تشارك الفنانة المصرية الأمريكية وعضو هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا ليلى شيرين صقر والمعروفة بـ"فيجاي أم أمل" بمعرضها الفردي الأول في العالم العربي بعنوان "بيت أم أمل".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مراعاة الأكثر احتياجا.. السيسي يوجه باستمرار تحسين مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وشهد الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن غسيل الأموال

وافق مجلس الوزرا، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وعرف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية.
طقس-برد-الشتاء (2)

غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
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غبريال-صوما -مستشار- الرئيس -الأمريكي- دونالد- ترامب

مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
السيسى

السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
الحرب-في- سوريا (7)

الصين تؤكد ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية التي اجتمعت لأول مرة في أكتوبر الماضي في جنيف. وقال تاو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن عمل اللجنة يجب ألا يخضع لتدخل خارجي، ولا ينبغي أن يكون هناك أي إطار زمني محدد سلفا بصورة مفتعلة.
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