الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف ثلاثة معارض دولية

المعارض الثلاثة تطرح تساؤلات حول علاقة التكنولوجيا بالفن والمجتمع.. وفنانة دولية ترسم جرافتي مستوحى من شعر الشاعر الفلسطيني محمود درويش على الحوائط بشوارع أمريكا وأوربا

تحرير:خالد وربي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م

استضاف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الإعلامي البارز طارق عطية، اليوم 3 معارض دولية تستمر حتى 11 مارس المقبل، تطرح تساؤلات عدة عن علاقة الفن بالتكنولوجيا والمجتمع، واشترك مجموعة من الفنانين العالمين في قاعة عرض مارجو فيون بمعرض Glitch بمجموعات فنية تستكشف الطرق التي نفهم بها الماضي والحاضر والمستقبل من خلال التكنولوجيا، وفي قاعة عرض فيوتشر تشارك الفنانة المصرية الأمريكية وعضو هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا ليلى شيرين صقر والمعروفة بـ"فيجاي أم أمل" بمعرضها الفردي الأول في العالم العربي بعنوان "بيت أم أمل".

واستضافت قاعة عرض ماريوت معرض الفنانة الدولية بهية شهاب أستاذ الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة "على ناصية حلم". وقامت شيفا بلاجي مستشارة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والرئيس الأكاديمي للفنون والبرامج الثقافية بتنظيم المعارض الثلاثة. اهتمام متزايد بالتغيير تقول بلاجي: "يوجد اهتمام متزايد

واستضافت قاعة عرض ماريوت معرض الفنانة الدولية بهية شهاب أستاذ الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة "على ناصية حلم".

وقامت شيفا بلاجي مستشارة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والرئيس الأكاديمي للفنون والبرامج الثقافية بتنظيم المعارض الثلاثة.

اهتمام متزايد بالتغيير

تقول بلاجي: "يوجد اهتمام متزايد بالتغيير الذي تشهده الفنون بسبب تأثير التكنولوجيا حيث يغير الفنانون من الاطار الحدودي للتكنولوجيا من خلال إبداعاتهم الفنية.

وتضيف بلاجي: في هذه المعارض الفنية الثلاثة جمعنا مجموعة دولية من الفنانين للنظر في العلاقة المعقدة بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، حيث يستخدم البعض الرسم والألوان ويستخدم البعض الآخر أشكال الفن الرقمي الجديد. كلهم بطرقهم الفريدة يلقون الضوء على الطرق التي تؤثر بها التكنولوجيا على الإنسان.

وتبحث هذه المعارض عن الإمكانيات والفرص الإبداعية التي أتاحتها التكنولوجيا، والتي تساعد على خلق فرص لتقديم أنواع جديدة إبداعية من الفنون وتداولها ورؤيتها، بينما يعمل الخيال الفني على زيادة قدرة التكنولوجيا على التغيير الاجتماعي. في الوقت نفسه يمكن للتكنولوجيا إقامة أنواع أخرى من الحواجز والتي يمكن أن تظل آثارها غامضة. في هذه المعارض تمكن الزوار من رؤية إنعكاس وتأثير اللغة البصرية للفنانين على العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع.

معرض "على ناصية الحلم"

تقول الفنانة الدولية بهية شهاب صاحبة معرض "على ناصية الحلم" في تصريحات خاصة لـ" التحرير"، إنها استلهمت رسم الجرافيتي على جدران عدد من عواصم ومدن العالم من شعر الشاعر الفلسطيني محمود درويش منذ عام 2015، وأنها رأت في شعر درويش البساطة والسهولة للتعبير عن أفكارها.

واشتهرت بهية شهاب بعملها الرائد الذي يجمع بين الخط العربي والجرافيتي وتقوم في هذا المعرض باستكمال تصورها البصري الشاعري من خلال مقاطع فيديو قصيرة مستوحاة أيضا من شعر درويش.

وتزور شهاب المواقع السابقة لمشروعات الجرافيتي الخاصة بها مرة آخرى وتصور فيديوهات عن الجدران التي رسمتها في بيروت ونيويورك ومراكش وجزيرة كيفالونيا اليونانية، ويمثل التحول من الجرافيتي إلى الفيديو تغيرا في عمل شهاب ويعكس تحولات أكبر في العلاقة بين الفنانين والمجتمع في مصر.

وتمنح فيديوهات شهاب المثيرة للذكريات عرضا للتبعات المستمرة للاضطرابات الاجتماعية. وتصف الفنانة جدرانها المزينة بالجرافيتي بأنها نقاط التقاء تعكس وحدة الإنسانية.

وعن معرضها تقول: "المعرض يستخدم الفيديو لعرض أربع مقاطع شعرية لمحمود درويش، والقصائد هى: "وطني ليس حقيبة، ومن لا بر له لا بحر له، وكان لي يوم يكون وفراشة بنت سجون، ونحن نحب الحياة إذا ما ساتطعنا إليها سبيلا".

وتضيف شهاب: "إن قصائدي البصرية تدور حول الهوية والانتماء والنزوح والهجرة وهى تذكير بإنسانيتنا الجماعية".

ويقول باسم مجدي المشارك في المعرض: في عام 2003: "أقمت أول معارضي الفنية المنفردة في جاليري الفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي نظمته علية حمزة، وأنا سعيد بالعودة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2020 لعرض أعمالي الفنية في مركز التحرير الثقافي".

وتقول فيجاي أمل التي تشارك بمعرضها الفردي الأول في العالم العربي، إنه لم يعد هناك فجوة رقمية بين النظرية والتطبيق وأن دمج التكنولوجيا في حياتنا اليومية يعني أننا جميعا نعيش بالفعل تجربة رقمية غامرة.