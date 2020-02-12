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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف ثلاثة معارض دولية

المعارض الثلاثة تطرح تساؤلات حول علاقة التكنولوجيا بالفن والمجتمع.. وفنانة دولية ترسم جرافتي مستوحى من شعر الشاعر الفلسطيني محمود درويش على الحوائط بشوارع أمريكا وأوربا
تحرير:خالد وربي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م
جانب من المؤتمر الصحفي بمركز التحرير الثقافي
جانب من المؤتمر الصحفي بمركز التحرير الثقافي
استضاف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الإعلامي البارز طارق عطية، اليوم 3 معارض دولية تستمر حتى 11 مارس المقبل، تطرح تساؤلات عدة عن علاقة الفن بالتكنولوجيا والمجتمع، واشترك مجموعة من الفنانين العالمين في قاعة عرض مارجو فيون بمعرض Glitch بمجموعات فنية تستكشف الطرق التي نفهم بها الماضي والحاضر والمستقبل من خلال التكنولوجيا، وفي قاعة عرض فيوتشر تشارك الفنانة المصرية الأمريكية وعضو هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا ليلى شيرين صقر والمعروفة بـ"فيجاي أم أمل" بمعرضها الفردي الأول في العالم العربي بعنوان "بيت أم أمل".
واستضافت قاعة عرض ماريوت معرض الفنانة الدولية بهية شهاب أستاذ الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة "على ناصية حلم". وقامت شيفا بلاجي مستشارة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والرئيس الأكاديمي للفنون والبرامج الثقافية بتنظيم المعارض الثلاثة.  اهتمام متزايد بالتغيير تقول بلاجي: "يوجد اهتمام متزايد
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