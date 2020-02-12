بعد تعويض الـ9 ملايين.. «الطيار الموقوف» يكشف تطورات أزمته مع محمد رمضان

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ م

ما زالت الأزمة مشتعلة بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة على خليفة دخول الأول قمرة القيادة، وطلب التقاط صورة شخصية معه، لكن رمضان نشر الصورة دون علمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. «التحرير» تواصلت مع الطيار الموقوف ليكشف كواليس اشتعال الأزمة مؤخرا، ويرد على الفنان الذي تحدث عن تفاصيل للواقعة مغايرة عن رواية أبو اليسر.

وتحدث أبو اليسر، عن الأسباب التي دفعته للخروج إلى الرأي العام رغم مرور شهور عن الواقعة، قائلا: "توقعت إن محمد رمضان هيتواصل معايا من وقت بداية الأزمة، لكنه ماحاولش، وكل المحاولات كانت من ناحيتي". وأضاف الطيار: "كل اللي مضايقني دلوقتي، إنه فات 5 شهور وحتى مارفعش سماعة التليفون عليا، ماحاولش يتصل بيا

وتحدث أبو اليسر، عن الأسباب التي دفعته للخروج إلى الرأي العام رغم مرور شهور عن الواقعة، قائلا: "توقعت إن محمد رمضان هيتواصل معايا من وقت بداية الأزمة، لكنه ماحاولش، وكل المحاولات كانت من ناحيتي".

وأضاف الطيار: "كل اللي مضايقني دلوقتي، إنه فات 5 شهور وحتى مارفعش سماعة التليفون عليا، ماحاولش يتصل بيا إطلاقا ولا يكلمني".

ونفى أبو اليسر حصوله على أي ترضية أو تعويض من الفنان محمد رمضان، مؤكدا: "ماخدتش منه فلوس وكلامه عار تماما من الصحة، مافيش حد من طرفي شافه أو كلمه، ولا حصل أي اتصال بيني وبينه، ولو كان اعتذرلي من زمان كان الموضوع خلص، دي كفاية جدا عندنا، إحنا ولاد البلد".

وتابع: "خلاص اللي اتسبب في المشكلة الميديا والرأي العام، وهي اللي هتخلص لنا المشكلة برضوا، الميديا والدنيا اتقلبت لما دخل الطيارة ساعة الواقعة، وهي نفس الميديا اللي هنحاول نتعاون معاها وتظهر لها الحقيقة والدنيا ماشية إزاي".

واختتم أبو اليسر: "فيه إجراء قانوني ضده والقضاء العادل الشريف هو اللي هيحكم بيني وبينه، ومبسوط وسعيد بمحبة الناس وتعاطفهم مع الأزمة".

كان الفنان محمد رمضان نشر فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أمس، علق فيه عن أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، إذ قال إنه تواصل بأحد أصدقائه مدير في شركة للطيران الخاص، وسرد له القصة وطلب منه إرسال السيرة الذاتية للطيار، وسيتم عودته لعمله في خلال أسبوع.

وأشار في الفيديو، إلى أن الطيار رفض إرسال السيرة الذاتية له وأرسل المحامي الخاص به، وجلس مع محاسب الفنان، وأبلغه بأنه كان متبقي له 3 سنوات قبل المعاش، وتم احتساب الثلاث سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتم تقدير مبلغ مالي تعويضا للطيار بقيمة 9 ملايين ونصف مليون جنيه" - بحسب رمضان-.

لكن لم تمر سوى دقائق، وحذف محمد رمضان الفيديو، الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.