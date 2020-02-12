رياضة

المصري يطلب نقل مباراة نهضة بركان خارج مصر

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م
المصري
المصري
يفكر نادي المصري البورسعيدي، في خوض مباراتي نهضة بركان المغربي، في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خارج الديار، بعد رفض الجهات الأمنية السماح للنادي بخوض لقاء الذهاب في مدينة الإسماعيلية، وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أن ناديه تقدم بطلب رسمي من أجل خوض لقاء الذهاب في الكونفدرالية داخل بورسعيد على ملعب المريخ، لكن الإدارة في انعقاد دائم وتدرس نقل مواجهة الذهاب إلى تونس أو الجزائر نظرًا لقرب الدولتين من المغرب وعدم ممانعة الطرف المنافس.
وطلب الفريق البورسعيدي خوض مبارياته في الإسماعيلية بدلًا من الإسكندرية أو السويس، في ظل غلق ملعبه الأصلي بسبب تجديده، ويريد الاتحاد من المصري تحديد ملعب بديل للإسماعيلية في أسرع وقت، ليستضيف ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية ضد نظيره نهضة بركان المغربي. وتأهل المصري كوصيف لبيراميدز في دور المجموعات
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محمد-صلاح

وكيل صلاح عن مشاركته في الأولمبياد: القرار لم يُتخذ

كشف رامي عباس، محامي ووكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة اتخاذ صلاح قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها في الصيف المقبل. وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًّا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للوجود مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد". وصرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الثلاثاء أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن وجود اللاعب من عدمه.
منسق- صن داونز (6)

منسق صن داونز: اتهاجمت بسبب ضحكة.. وموسيماني يحلم بتدريب الأهلي (حوار)

فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة، اجتمع ممثلو ثمانى أندية، لمتابعة قرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، الصحفيون يدونون ملاحظاتهم، والجميع ينتظر النتيجة بفارغ الصبر.. حتى أسفرت القرعة عن وقوع النادى الأهلى فى مواجهة صعبة وثأرية مع ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، الذى ودع الفريق الأحمر البطولة فى العام الماضى على يديه، التقطت معها عدسات المصورين ضحكة عفوية للمصرى خالد على منسق الفريق الجنوب إفريقى، لحظة إعلان وقوع فريقه مع «الشياطين الحمر». انتشرت الصورة بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأ الجميع يتحدث عنها ويفسرها على ما تهوى نفسه، البعض يؤكد أنها استهزاء بالخصم، نظرًا لنتيجة مباراة الخمسة الشهيرة فى الموسم الماضى، وآخرون يتحدثون عنها كما تهوى لهم أنفسهم.
أشرف صبحي - أحمد أحمد

مصر تجدد اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الإفريقي

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة 10 سنوات، ووقع الاتفاقية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الكاف. من جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي أبرمت في نوفمبر 2007 بين الطرفين، وأضاف أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع اتفاقية المقر الجديدة التي تجدد تلقائيا كل 10 سنوات.
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بيراميدز- والمصري‎ (2)

المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.
كريم العراقي - المصري

المصري يخطف تعادلا قاتلا من طنطا في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ونظيره طنطا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين، في المقابل جاء أبناء السيد البدوي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.
بيراميدز- والمصري‎ (2)

تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
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