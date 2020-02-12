المصري يطلب نقل مباراة نهضة بركان خارج مصر

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م

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يفكر نادي المصري البورسعيدي، في خوض مباراتي نهضة بركان المغربي، في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خارج الديار، بعد رفض الجهات الأمنية السماح للنادي بخوض لقاء الذهاب في مدينة الإسماعيلية، وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أن ناديه تقدم بطلب رسمي من أجل خوض لقاء الذهاب في الكونفدرالية داخل بورسعيد على ملعب المريخ، لكن الإدارة في انعقاد دائم وتدرس نقل مواجهة الذهاب إلى تونس أو الجزائر نظرًا لقرب الدولتين من المغرب وعدم ممانعة الطرف المنافس.

وطلب الفريق البورسعيدي خوض مبارياته في الإسماعيلية بدلًا من الإسكندرية أو السويس، في ظل غلق ملعبه الأصلي بسبب تجديده، ويريد الاتحاد من المصري تحديد ملعب بديل للإسماعيلية في أسرع وقت، ليستضيف ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية ضد نظيره نهضة بركان المغربي. وتأهل المصري كوصيف لبيراميدز في دور المجموعات

وطلب الفريق البورسعيدي خوض مبارياته في الإسماعيلية بدلًا من الإسكندرية أو السويس، في ظل غلق ملعبه الأصلي بسبب تجديده، ويريد الاتحاد من المصري تحديد ملعب بديل للإسماعيلية في أسرع وقت، ليستضيف ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية ضد نظيره نهضة بركان المغربي.



وتأهل المصري كوصيف لبيراميدز في دور المجموعات للكونفدرالية قبل أن توقعه القرعة ضد نهضة بركان وصيف البطولة، ومن المقرر إقامة مواجهة الذهاب في الأول من شهر مارس المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب بعدها بأسبوع في المغرب.



وفي بطولة الدوري، يحتل المصري المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 20 نقطة، من 15 مباراة، ويستعد لمواجهة نظيره الأهلي في الإسكندرية، يوم الجمعة القادمة، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة.