رياضة

الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م
الترجي
الترجي
قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
من جانبه تحدث زميله الكاميروني فوسيني كوليبالي، لاعب وسط الترجي، عن مواجهة السوبر، قائلًا:"نعرف جيدا صعوبة مواجهة الزمالك ونستعد بقوة لهذه المباراة، الفريق يركز بشكل كبير هذه المرة للفوز بلقب السوبر، ولن نرتكب الأخطاء التي كلفتنا خسارة اللقب الماضي ضد الرجاء المغربي، جاهزون جميعا للفوز باللقب". وتحدث
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بيراميدز- والمصري‎ (6)

المصري يطلب نقل مباراة نهضة بركان خارج مصر

يفكر نادي المصري البورسعيدي، في خوض مباراتي نهضة بركان المغربي، في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خارج الديار، بعد رفض الجهات الأمنية السماح للنادي بخوض لقاء الذهاب في مدينة الإسماعيلية، وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أن ناديه تقدم بطلب رسمي من أجل خوض لقاء الذهاب في الكونفدرالية داخل بورسعيد على ملعب المريخ، لكن الإدارة في انعقاد دائم وتدرس نقل مواجهة الذهاب إلى تونس أو الجزائر نظرًا لقرب الدولتين من المغرب وعدم ممانعة الطرف المنافس.
محمد-صلاح

وكيل صلاح عن مشاركته في الأولمبياد: القرار لم يُتخذ

كشف رامي عباس، محامي ووكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة اتخاذ صلاح قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها في الصيف المقبل. وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًّا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للوجود مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد". وصرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الثلاثاء أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن وجود اللاعب من عدمه.
منسق- صن داونز (6)

منسق صن داونز: اتهاجمت بسبب ضحكة.. وموسيماني يحلم بتدريب الأهلي (حوار)

فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة، اجتمع ممثلو ثمانى أندية، لمتابعة قرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، الصحفيون يدونون ملاحظاتهم، والجميع ينتظر النتيجة بفارغ الصبر.. حتى أسفرت القرعة عن وقوع النادى الأهلى فى مواجهة صعبة وثأرية مع ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، الذى ودع الفريق الأحمر البطولة فى العام الماضى على يديه، التقطت معها عدسات المصورين ضحكة عفوية للمصرى خالد على منسق الفريق الجنوب إفريقى، لحظة إعلان وقوع فريقه مع «الشياطين الحمر». انتشرت الصورة بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأ الجميع يتحدث عنها ويفسرها على ما تهوى نفسه، البعض يؤكد أنها استهزاء بالخصم، نظرًا لنتيجة مباراة الخمسة الشهيرة فى الموسم الماضى، وآخرون يتحدثون عنها كما تهوى لهم أنفسهم.
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الزمالك- وزيسكو‎ (4)

نبيل معلول يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر

يرى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، والترجي، أن مواجهة الأخير أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة القادمة،على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب. وتحدث معلول في تصريحات عبر موقع "فوت 24" التونسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي، الفريق مهتم جدًا بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".
فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.
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