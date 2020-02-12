الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

تحرير:علي الزيني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

الترجي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".

من جانبه تحدث زميله الكاميروني فوسيني كوليبالي، لاعب وسط الترجي، عن مواجهة السوبر، قائلًا:"نعرف جيدا صعوبة مواجهة الزمالك ونستعد بقوة لهذه المباراة، الفريق يركز بشكل كبير هذه المرة للفوز بلقب السوبر، ولن نرتكب الأخطاء التي كلفتنا خسارة اللقب الماضي ضد الرجاء المغربي، جاهزون جميعا للفوز باللقب". وتحدث

من جانبه تحدث زميله الكاميروني فوسيني كوليبالي، لاعب وسط الترجي، عن مواجهة السوبر، قائلًا:"نعرف جيدا صعوبة مواجهة الزمالك ونستعد بقوة لهذه المباراة، الفريق يركز بشكل كبير هذه المرة للفوز بلقب السوبر، ولن نرتكب الأخطاء التي كلفتنا خسارة اللقب الماضي ضد الرجاء المغربي، جاهزون جميعا للفوز باللقب".



وتحدث المهاجم الجزائر، بلال بن ساحة، قائلًا:"سنفوز بلقب السوبر الإفريقي لندخل السعادة على جماهير الترجي، نعرف جيدا ماذا سنفعل لنفوز بالمباراة ونحقق هذا اللقب المهم بالنسبة لنا و لجماهيرنا، مواجهة الزمالك تحتاج لتركيز شديد من جميع اللاعبين حتى نستطيع تحقيق الفوز بها".



ويلعب فريق الترجي أمام نظيره الزمالك، في مواجهة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة.