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علاء عابد: السجون المصرية الآن في أفضل حالاتها

تحرير:محمد فتحي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ م
علاء عابد
علاء عابد
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قطر تستخدم قناة الجزيرة وتنفق عليها مليارات لكي تهد أنظمة، لافتًا إلى أن ألاعيبهم لن تنفع مع مصر لأنها دولة مؤسسات ولديها جيش قوي رقم 9 على العالم، وكذلك زعيم يترأس الاتحاد الإفريقي وعلاقته جيدة مع كافة الدول الأوروبية والدول العربية. وأضاف «عابد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التقارير المشبوهة التى تنشرها الجزيرة و«هيومان رايتس وتش»، أو العفو الدولية، ليست لها أي مصداقية،
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه يقوم شهريًا بعمل زيارة للسجون ويتعايش مع المسجونين ويسألهم عن معاملتهم، قائلًا: «أنا عايز من قطر تفتح السجون عندها ودخلوا أي مراسل أجنبي للتصوير بداخلها ومستعد أسافر قطر بنفسي، ونفسي الجزيرة القطرية تعمل فيديو من داخل السجون القطرية». وعن
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أحمد موسى: الدواعش يتعاملون بشكل جيد في السجون المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، إن جميع السجناء في السجون المصرية يتعاملون بشكل جيد حتى عناصر جماعة الإخوان والدواعش، ساخرًا من تصريحات مراسل قناة الجزيرة القطرية محمود حسي، المسجون في سجن طرة التي أكد فيها أنه يتعامل بشكل جيد داخل محبسه، إذ قال: «معقول يا محمود تفضح أخواتك في قطر.. أنت كده هتزعل خديجة وجمال ريان وتميم وأردوغان والعيال الموجودين في قطر وتركيا منك.. هيقلبوا عليك النهاردة».
الجامعة -الامريكية (2)

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف ثلاثة معارض دولية

استضاف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الإعلامي البارز طارق عطية، اليوم 3 معارض دولية تستمر حتى 11 مارس المقبل، تطرح تساؤلات عدة عن علاقة الفن بالتكنولوجيا والمجتمع، واشترك مجموعة من الفنانين العالمين في قاعة عرض مارجو فيون بمعرض Glitch بمجموعات فنية تستكشف الطرق التي نفهم بها الماضي والحاضر والمستقبل من خلال التكنولوجيا، وفي قاعة عرض فيوتشر تشارك الفنانة المصرية الأمريكية وعضو هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا ليلى شيرين صقر والمعروفة بـ"فيجاي أم أمل" بمعرضها الفردي الأول في العالم العربي بعنوان "بيت أم أمل".
وزارة الخارجية

مصر تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة للجيش الجزائري

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرا ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفر عن وفاة جندي جزائري، وأعرب البيان، عن وقوف مصر حكومةً وشعبا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، مُقدما خالص التعازي لأسرة الضحية، ومؤكدا رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مراعاة الأكثر احتياجا.. السيسي يوجه باستمرار تحسين مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وشهد الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
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وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.
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نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
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نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
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النواب: مصر حققت نجاحات ضخمة في النقل الذكي

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إنه منذ عام 2017، بدأ الحديث عن منظومة النقل الذكي في مصر، ورغم الظهور المتأخر لها إلا أنه خلال تلك السنوات الثلاث الأخيرة، حققت مصر نجاحات ضخمة في ذلك المجال، عبر عدد من خطوات التطوير، إذ تم الإعلان عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، وجاءت تلك الخطوة ضمن خطة متكاملة على طريق التحول الرقمي والدفع بمنظومة النقل العام الذكي لتحقيق الريادة في النقل الذكي، موضحا أن الدولة تتجه نحو تطوير وتحديث خدماتها للمواطنين وتعمل بشكل يحافظ على البيئة وتقليل التلوث، وتقديم خدمة أفضل للمواطن.
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