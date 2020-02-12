علاء عابد: السجون المصرية الآن في أفضل حالاتها

تحرير:محمد فتحي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ م

علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قطر تستخدم قناة الجزيرة وتنفق عليها مليارات لكي تهد أنظمة، لافتًا إلى أن ألاعيبهم لن تنفع مع مصر لأنها دولة مؤسسات ولديها جيش قوي رقم 9 على العالم، وكذلك زعيم يترأس الاتحاد الإفريقي وعلاقته جيدة مع كافة الدول الأوروبية والدول العربية. وأضاف «عابد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التقارير المشبوهة التى تنشرها الجزيرة و«هيومان رايتس وتش»، أو العفو الدولية، ليست لها أي مصداقية،

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه يقوم شهريًا بعمل زيارة للسجون ويتعايش مع المسجونين ويسألهم عن معاملتهم، قائلًا: «أنا عايز من قطر تفتح السجون عندها ودخلوا أي مراسل أجنبي للتصوير بداخلها ومستعد أسافر قطر بنفسي، ونفسي الجزيرة القطرية تعمل فيديو من داخل السجون القطرية». وعن