علاء عابد: السجون المصرية الآن في أفضل حالاتها

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قطر تستخدم قناة الجزيرة وتنفق عليها مليارات لكي تهد أنظمة، لافتًا إلى أن ألاعيبهم لن تنفع مع مصر لأنها دولة مؤسسات ولديها جيش قوي رقم 9 على العالم، وكذلك زعيم يترأس الاتحاد الإفريقي وعلاقته جيدة مع كافة الدول الأوروبية والدول العربية.
وأضاف «عابد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التقارير المشبوهة التى تنشرها الجزيرة و«هيومان رايتس وتش»، أو العفو الدولية، ليست لها أي مصداقية،
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه يقوم شهريًا بعمل زيارة للسجون ويتعايش مع المسجونين ويسألهم عن معاملتهم، قائلًا: «أنا عايز من قطر تفتح السجون عندها ودخلوا أي مراسل أجنبي للتصوير بداخلها ومستعد أسافر قطر بنفسي، ونفسي الجزيرة القطرية تعمل فيديو من داخل السجون القطرية».
وعن
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه يقوم شهريًا بعمل زيارة للسجون ويتعايش مع المسجونين ويسألهم عن معاملتهم، قائلًا: «أنا عايز من قطر تفتح السجون عندها ودخلوا أي مراسل أجنبي للتصوير بداخلها ومستعد أسافر قطر بنفسي، ونفسي الجزيرة القطرية تعمل فيديو من داخل السجون القطرية».
وعن لقاء المراسلين مع السجناء في السجون المصرية، علق عابد قائلًا: «السجون المصرية الآن في أفضل حالتها والدليل على ذلك فتحها أبوابها للإعلاميين والنواب والنيابة العامة بصفة مستمرة للتعرف على ما يتم داخل السجون ومعاملة النزلاء»، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية ليست مجرد قناة ولكنها الذراع السياسي لدويلة قطر.