أحمد موسى: الدواعش يتعاملون بشكل جيد في السجون المصرية

تحرير:محمد فتحي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، إن جميع السجناء في السجون المصرية يتعاملون بشكل جيد حتى عناصر جماعة الإخوان والدواعش، ساخرًا من تصريحات مراسل قناة الجزيرة القطرية محمود حسي، المسجون في سجن طرة التي أكد فيها أنه يتعامل بشكل جيد داخل محبسه، إذ قال: «معقول يا محمود تفضح أخواتك في قطر.. أنت كده هتزعل خديجة وجمال ريان وتميم وأردوغان والعيال الموجودين في قطر وتركيا منك.. هيقلبوا عليك النهاردة».