شقيق ياسمين عبد العزيز لمحمد رمضان: «إنت ليه حابب تكره الناس فيك»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م

وائل عبد العزيز

استنكر الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر «إنستجرام»، وهو داخل غرفة عمليات، معلقا عليه: «الدكتور إللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة»، في إشارة منه إلى واقعة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه مدى الحياة بسبب الفيديو الذي نشره رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قمرة الطائرة. وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، لمحمد رمضان: «يا ابني إنت بتعمل كده ليه.. ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي ربنا أداك نعمه وحب الناس وقبول.. وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص».

وتابع: «كنت ابن بلد وجدع وكنا صحاب وآكلت معاك عيش وملح كتير وليك عليا أني أنصحك وهقولك الكلام ده هنا لأنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، إنت فاهم معنى الكلام إللي إنت كاتبه ده إيه؟‏‏.. إنك بتستهزء وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتى بتتريق على الناس إللي فصلته، كلتا