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شقيق ياسمين عبد العزيز لمحمد رمضان: «إنت ليه حابب تكره الناس فيك»

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م
وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
استنكر الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر «إنستجرام»، وهو داخل غرفة عمليات، معلقا عليه: «الدكتور إللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة»، في إشارة منه إلى واقعة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه مدى الحياة بسبب الفيديو الذي نشره رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قمرة الطائرة. وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، لمحمد رمضان: «يا ابني إنت بتعمل كده ليه.. ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي ربنا أداك نعمه وحب الناس وقبول.. وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص».
وتابع: «كنت ابن بلد وجدع وكنا صحاب وآكلت معاك عيش وملح كتير وليك عليا أني أنصحك وهقولك الكلام ده هنا لأنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، إنت فاهم معنى الكلام إللي إنت كاتبه ده إيه؟‏‏.. إنك بتستهزء وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتى بتتريق على الناس إللي فصلته، كلتا
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محمد-رمضان (2)

بعد تعويض الـ9 ملايين.. «الطيار الموقوف» يكشف تطورات أزمته مع محمد رمضان

ما زالت الأزمة مشتعلة بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة على خليفة دخول الأول قمرة القيادة، وطلب التقاط صورة شخصية معه، لكن رمضان نشر الصورة دون علمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. «التحرير» تواصلت مع الطيار الموقوف ليكشف كواليس اشتعال الأزمة مؤخرا، ويرد على الفنان الذي تحدث عن تفاصيل للواقعة مغايرة عن رواية أبو اليسر.
عزاء المؤلف لينين الرملي‎ (28)

محمد صبحي ولبلبة وهيكل يشاركون في عزاء لينين الرملي

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، المقام بمسحد عمر مكرم بوسط البلد، منهم عبد الرحمن أبو زهرة، لبلبة، إيمان سركسيان، فردوس عبد الحميد، محمد أبو داوود، الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، نبيل الحلفاوى، أنعام سالوسة، جابر نصار. وحرص على التواجد أسامة هيكل وزير الإعلام، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنان محمد صبحى، والمخرج محمد فاضل، محمد محمود.
أبرز -الفائزين- -بجوائز -الأوسكار- 2020 (18)

Parasite أفضل فيلم..القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار

أسدل الستار فجر اليوم على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، والذى أقيم بمسرح "دولبى"، في هوليود، وحضره مجموعة كبيرة من النجوم ونجمات العالم، حيث شهد الحفل توزيع جوائز لأفضل الأعمال فى عام 2019. وفاز الفيلم الكوري الجنوبي Parasite بجائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي"، وسبق للفيلم أن فاز، العام الماضي، بالسعفة الذهبية لمهرجان كان، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم. وحصد الممثل يواكين فينيكس جائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، متفوقا على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.
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محمد-رمضان (2)

بعد تعويض الـ9 ملايين.. «الطيار الموقوف» يكشف تطورات أزمته مع محمد رمضان

ما زالت الأزمة مشتعلة بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة على خليفة دخول الأول قمرة القيادة، وطلب التقاط صورة شخصية معه، لكن رمضان نشر الصورة دون علمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. «التحرير» تواصلت مع الطيار الموقوف ليكشف كواليس اشتعال الأزمة مؤخرا، ويرد على الفنان الذي تحدث عن تفاصيل للواقعة مغايرة عن رواية أبو اليسر.
الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

عبد الرحيم كمال يهاجم «زلزال» محمد رمضان ويدافع عن «خيال مآتة»

أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال، عن رفضه فكرة تصنيف الكاتب أو السيناريست بين التراجيدي والكوميدي، مؤكدا أن الكاتب الحقيقي يستطيع التنويع في مؤلفاته بين كل تلك الألوان، لافتا إلى أنه يتحمل مسئولية فيلم "خيال مآتة"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي، معربا عن رضاه عن مستوى العمل، على الرغم من عدم تحقيقه الإيرادات المتوقعة من نجم بحجم حلمي، وأضاف خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، أنه أعاد كتابة الفيلم لأكثر من 7 مرات، ليظهر في الصورة النهائية كما شاهدها الجمهور، وأن هناك كثير من المشاهدين أعجبوا بالشخصية المختلفة التي لعبها حلمي، حتى وإن كانت مساحة الكوميديا ليست بالكبيرة.
أحمد خالد صالح (1)

فخور بيك.. رسالة أحمد خالد صالح لوالده في عيد ميلاده

بكلمات مؤثرة، كتب الفنان أحمد خالد صالح على صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى ميلاد والده، إذ كتب أحمد على صفحته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".
أحمد-زاهر (3)

أحمد زاهر بين مسلسل «البرنس» وفيلم «يوم 13»

حالة من الانتعاش الفني يعيشها الفنان أحمد زاهر، ما بين الدراما والسينما، حيث يواصل تصوير دوره في مسلسل «البرنس»، مع كلا من: «محمد رمضان، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورحاب الجمل، وروجينا»، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينيرجي، وذلك استعددا لخوض السباق الرمضاني، إذ تكتم «زاهر» عن أدواره في الأعمال التي يشارك بها حتى عرضها. وأضاف زاهر في تصريحات خاصة إلى «التحرير»، أنه يصور في نفس الوقت فيلم «يوم 13»، وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الرعب والإثارة.
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