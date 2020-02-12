إحباط تهريب أدوية بربع مليون جنيه في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ م

مطار القاهرة - أرشيفية

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية، إذ قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في موظف بإحدى شركات الخدمات العاملة بالمطار، وبتفتيش سيارته، وذاتيا، تبين وجود 7840 قرص دواء خاص بالإجهاض، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 250 ألف جنيه.