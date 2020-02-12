بـ«مليار و69 مليون».. ضبط موظفي بريد تلاعبوا في حسابات العملاء

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م

أرشيفية

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة مطروح لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه. البداية عندما وردت معلومات لمفتشي القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بإرتكاب مخالفات مالية، من خال إنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.

على الفور تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهودهما عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة في منطقة