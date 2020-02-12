بـ«مليار و69 مليون».. ضبط موظفي بريد تلاعبوا في حسابات العملاء
تحرير:محمد أبو زيد
١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ م
أرشيفية
نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة مطروح لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه.
البداية عندما وردت معلومات لمفتشي القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بإرتكاب مخالفات مالية، من خال إنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
على الفور تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهودهما عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة في منطقة
على الفور تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهودهما عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة في منطقة بريد مطروح وعدهم "خمسة موظفين".
وتبين من التحريات الأولية، قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع آخرين، تخصصا نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة «ومسافرين للخارج» بمنطقة بريد مطروح «جهة عملهم»، بغرض إستقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها، مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
كما توصلت التحريات من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها "محددين" نظير نسبة مالية، وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع، وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح، بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة.
وأكدت التحريات قيام موظفى البريد، بالتلاعب فى 25 حسابا بريديا، وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ "مليار و69 مليون جنيه تقريبا".
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة.