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اليوم.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٦ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا
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رانيا المشاط

المشاط: تحية للتعليم المصري سبب حصولي على المناصب

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم لا بد أن يكون أولوية في جميع البيوت المصرية الآن، موجهة التحية للتعليم المصري لأنه سبب ما وصلت إليه الآن من مناصب، مضيفة أن المؤتمر يبعث برسائل سياسية، أهمها الاستثمار في المواطن المصري في إقامة مجتمع يتعلم يفكر ويبدع.
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طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.

طارق شوقى: الوزارة تسابق الزمن لبناء الفصول

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بنائه من فصول وتسابق الوزارة الزمن لبناء فصول، إذ تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية، والزيادة السكانية التهمت منها 17 ألف فصل، لافتا إلى أن العام الدراسي 2018 كان ثريا جدا في قطاع التعليم، حيث تم العمل مع خبراء كثيرين لبناء وتحديد مهارات التي يكتسبها الأطفال في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في النظام الجديد حيث تم بناء كل هذه المناهج فى غضون 6 شهور فقط.
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طارق شوقي عن تطوير الثانوي: تسليح للطلاب في الحياة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بناء نظام التعليم الجديد، منذ الثلاث سنوات الماضية تمت من خلال نقاشات كثيرة، موضحا: "تعليمنا فب الخمسينيات كان كويس جدا، والتعليم رحلة حياة يجب أن يهتم بها الطلاب دون الاهتمام بالدرجات والمجموع، ومهارة التعلم الذاتي مهمة جدا في رحلة التعلم، وما يتم في الثانوي العام حاليا عبارة عن تحضير لرحلة الحياة وليس للتنسيق أو الدرجات فالتحضير حاليا قائم على المهارة والتعلم وليس الدرجات"، جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلق فرص للتعاون الإقليمي.
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غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
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اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد

غدا.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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