اليوم.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٦ ص

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا