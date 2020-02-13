سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.وسجل