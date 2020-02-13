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سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٥ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.وسجل
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خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

4.5% زيادة في حجم صادرات مصر من المنتجات البترولية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%. وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعلى البنود البترولية تركزت في غاز طبيعي مسيل، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%. وأشار الجهاز إلى أن إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.
وزارة-المالية

الضرائب تنظم ندوات للتوعية بتقديم الإقرار الإلكتروني

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، وأن ندوات التوعية التي تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها لتحقيق ذلك. جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" حضر الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: مصر تشهد حاليًا زخمًا لنشاط الشركات الناشئة

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التي عقدتها الوزارة ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 تحت عنوان "رواد ميتر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة ممثلي الوزارة الدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030. وأكدت السعيد خلال كلمتها في ختام الورشة أن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تلتقي بنائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسة تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، التقرير المصري للتنمية البشرية، خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وناقشت السعيد خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.67 جنيه، ونحو 15.77 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.70 جنيه، ونحو 15.80 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
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