إرهاب

العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
تظاهرات العراق - صورة أرشيفية
تظاهرات العراق - صورة أرشيفية
كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".
وأكد البصري اعتقال المسؤول عن التوجيه والتنفيذ للمجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية ضد القوات ا?منية والمتظاهرين، مشيرا إلى أن الإرهابي المعتقل أحد أبرز القادة في العصابات الإرهابية المسلحة، دون أن يشير إلى هويته أو إلى أي جماعة ينتمي.وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذه الأحداث تأتي عقب دحر وهزيمة الجماعات
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هجوم-في-هولندا (2)

هولندا: انفجارين في مكتب بريد بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل لها، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
كمين-العريش

«الداخلية»: مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، مقتل 17 عنصرًا إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء. وأوضح بيان الوزارة، أن قوات الأمن عثرت بحوزة الإرهابيين على 6 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.
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هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.
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هجوم-في-هولندا (2)

هولندا: انفجارين في مكتب بريد بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل لها، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.
تفجير-في-أفغانستان (1)

هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.
الجندي- القاتل

تصفية مهاجم مركز تايلاند التجاري.. وارتفاع الضحايا

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين. وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
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