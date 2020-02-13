العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص

تظاهرات العراق - صورة أرشيفية

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".

وأكد البصري اعتقال المسؤول عن التوجيه والتنفيذ للمجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية ضد القوات ا?منية والمتظاهرين، مشيرا إلى أن الإرهابي المعتقل أحد أبرز القادة في العصابات الإرهابية المسلحة، دون أن يشير إلى هويته أو إلى أي جماعة ينتمي.وأشار المسؤول العراقي إلى أن هذه الأحداث تأتي عقب دحر وهزيمة الجماعات