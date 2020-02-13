«هيرميس»: البنك المركزي سيقلل وتيرة خفض سعر الفائدة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص

البنك المركزي المصري

قالت المجموعة المالية «هيرميس»، في مذكرة بحثية لها، إن البنك المركزي المصري سيقلل وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية. وأوضحت المذكرة أنه من المرجح أن يقلل البنك وتيرة الخفض، ضمن محاولاته لدعم الجنيه والحفاظ على قوة تجارة الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس، الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً سيادته ضرورة