خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص

تكدس مروري

بمعدلات سير تصل إلى 65%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور رصدت زحاما مرويا أعلى الطريق الدائري من الكورنيش إلى الأوتوستراد، والمتجه من وصلة المريوطية للمنيب إضافة إلى نزلة دار السلام اتجاه المنيب. كثافات متحركة شهدها طريق الأوتوستراد من ميدان الساعة إلى رابعة العدوية ومن جامعة الأزهر إلى رابعة،الأمر نفسه أعلى كوبري أكتوبر

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور رصدت زحاما مرويا أعلى الطريق الدائري من الكورنيش إلى الأوتوستراد، والمتجه من وصلة المريوطية للمنيب إضافة إلى نزلة دار السلام اتجاه المنيب.



كثافات متحركة شهدها طريق الأوتوستراد من ميدان الساعة إلى رابعة العدوية ومن جامعة الأزهر إلى رابعة،

الأمر نفسه أعلى كوبري أكتوبر من الدمرداش إلى رمسيس، والمتجه من ميدان التحرير إلى رمسيس.



وأبلغ رجال المرور والخدمات المعينة بنفق الأزهر عن وجود زحام مروري اتجاه وسط العاصمة، والمتجه من محور صلاح سالم إلى الأوتوستراد والمطار، وتكدس مروري أعلى محور 26 يوليو قبل الطريق الدائري حتى ميدان لبنان.



