المالية: 20% زيادة في الإنفاق على الصحة و14% للتعليم
تحرير:رنا عبد الصادق
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم بنسبة 14%، ودعم السلع التموينية بنسبة 3.3%، وبرنامج التأمين الصحي بنسبة 29.3%.
وأضافت الوزارة، أنه تم سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه.
وتضمنت هذه الإجراءات، زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية.
وذكرت وزارة المالية، أن مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالي الحالي
وتضمنت هذه الإجراءات، زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية.
وذكرت وزارة المالية، أن مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه، موضحة أنه سيتم تسوية هذا المبلغ مع وزارة الكهرباء والطاقة فى الربع الأخير من العام المالي الحالي، على ضوء الاستهلاك الفعلي للفئات المستفيدة من الشرائح المستحقة للدعم خلال السنة المالية.
وأضافت الوزارة، أنه لم يتم إجراء أى تسويات تتعلق بدعم الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مشيرة إلى أن الفئات المستحقة لدعم الكهرباء من المواطنين لاتتأثر بتوقيت إجراء التسويات بين وزارتى المالية والكهرباء.