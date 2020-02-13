السيسي يوافق على زيادة منحة عيادات مستشفى الأطفال

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من الخطابات المتبادلة بين الدولتين والموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.650 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.

كما أصدر السيسي، قرار رقم 55 لسنة 2020، على أن يؤذن للسيد محمد حسانين محمد إسماعيل، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم، المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأصدر القرار الجمهوري رقم 56 لسنة 2020، بتحديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسا