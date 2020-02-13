رياضة

ريان: قادر على العودة للأهلي.. ومتعب قدوتي

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة أن اللعب مع مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب الأولمبي أمرا ليس بالجديد عليه، حيث قال أحمد ياسر عبر قناة أون سبورت: "نستطيع أن نلعب أنا ومصطفى محمد سويا في خط هجوم المنتخب الأولمبي وهذا الأمر ليس جديدا علينا، ونلعب كثنائي هجومي أنا ومصطفى محمد في منتخب الناشئين والشباب منذ 7 سنوات ونعرف طريقة لعب بعضنا بشكل جيد، ولذلك سيكون من السهل علينا أن نلعب معا في أي مباراة". وعن قدوته في الملاعب قال ريان: "ما حققه محمد صلاح، يظل علامة في مشوار الكرة المصرية، ولكن قدوتي في مركزي وممن تدربت معهم هو عماد متعب".
وأكد على اختياره نادي الجونة وتفضيله على عروض أخرى لوجود نادر شوقي وحسام غالي الذي يكن له الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم منذ انطلاقة الموسم مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسي?يتش ولكن غياب التوفيق حال دون تحقيق نتائج إيجابية، مضيفًا أن فريق الجونة يجيد اللعب أمام الكبار، ودائما
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محمد حسن حلمي «زامورا

في ذكرى ميلاده| من هو المهندس الفقير الملقب بزامورا؟

«مكانة نادي الزمالك أكبر وأعظم من أي شخص مهما بلغت رفعة منصبه.. ومهما بلغ قدر الأشخاص فلن يضيفوا شيئًا لاسم النادي العريق، بل الزمالك هو من سيضيف إليهم».. هكذا كان يتحدث محمد حسن حلمي «زامورا» عن حبه وانتمائه للقلعة البيضاء. يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل، محمد حسن حلمي الذي اشتهر باسم حلمي زامورا، وتوفى في الخامس من نوفمبر عام 1986، وتقرر إطلاق اسمه على ملعب النادي بعد رحيله بأسبوع تقديرًا لجهوده لاعبًا ورئيسًا للبيت الأبيض، قبل أن يطلق رئيس النادي الحالي على الملعب مؤخرًا اسم عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس النادي الأسبق.
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الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.
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المصري يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز، وذلك حين يحل المارد الأحمر ضيفا على المصري على ملعب المكس "حرس الحدود" غدًا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد، وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر، وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.
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الزمالك: قيمة مصطفى محمد = 5 مليون إسترليني

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد مهاجم الفريق قبل الموسم، وكيف سيتصرف لو وصله عرضا خياليا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت. وقال أمير مرتضى: "بداية يجب أن تعرف بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبل أبنائه، وقبل بداية المسوم جمعني حديث مع مصطفى محمد. قلت له بأنني أعده بأن يحصل على فرصته كاملة، ولا فارق بينه وبين خالد بوطيب أو عمر السعيد لأن أحدهما أكبر منه أو الثاني لاعب أجنبي يكلفنا أموال أكثر".
تريزيجيه‎

تريزيجيه: كدت أترك الأهلي مبكرا لولا علي ماهر

يتمنى محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة النهار. ويستطيع لاعب الأهلي وقاسم باشا التركي السابق المشاركة في الأولمبياد إذا ضمه المدرب شوقي غريب، فكل منتخب يشارك في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية يحق له ضم 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما، وتشارك مصر في البطولة في يوليو المقبل بعدما توجت على أرضها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.
خالد بشارة (1)

اتحاد الكرة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

نعى اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
خالد بشارة

الجونة ينعى خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي

نعى نادي الجونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رجل الأعمال خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بعد أن لقي رجل الأعمال مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم.
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