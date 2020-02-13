ريان: قادر على العودة للأهلي.. ومتعب قدوتي

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

أحمد ياسر ريان

يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة أن اللعب مع مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب الأولمبي أمرا ليس بالجديد عليه، حيث قال أحمد ياسر عبر قناة أون سبورت: "نستطيع أن نلعب أنا ومصطفى محمد سويا في خط هجوم المنتخب الأولمبي وهذا الأمر ليس جديدا علينا، ونلعب كثنائي هجومي أنا ومصطفى محمد في منتخب الناشئين والشباب منذ 7 سنوات ونعرف طريقة لعب بعضنا بشكل جيد، ولذلك سيكون من السهل علينا أن نلعب معا في أي مباراة". وعن قدوته في الملاعب قال ريان: "ما حققه محمد صلاح، يظل علامة في مشوار الكرة المصرية، ولكن قدوتي في مركزي وممن تدربت معهم هو عماد متعب".

وأكد على اختياره نادي الجونة وتفضيله على عروض أخرى لوجود نادر شوقي وحسام غالي الذي يكن له الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم منذ انطلاقة الموسم مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسي?يتش ولكن غياب التوفيق حال دون تحقيق نتائج إيجابية، مضيفًا أن فريق الجونة يجيد اللعب أمام الكبار، ودائما