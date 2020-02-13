رياضة

المصري يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص
المصري - الأهلي
المصري - الأهلي
أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز، وذلك حين يحل المارد الأحمر ضيفا على المصري على ملعب المكس "حرس الحدود" غدًا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد، وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر، وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.
محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي قال تعليقا على الخطاب: "أتمنى الالتزام بعدد حضور الجماهيري بين الفريقين، للأسف في أوقات سابقة تفاجأنا بتواجد عدد حضور جماهيري أكبر من النادي الأهلي ولا نريد وجود مشاكل". وتابع نائب رئيس المصري عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس: "نعني ما قلنا،
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محمد حسن حلمي «زامورا

في ذكرى ميلاده| من هو المهندس الفقير الملقب بزامورا؟

«مكانة نادي الزمالك أكبر وأعظم من أي شخص مهما بلغت رفعة منصبه.. ومهما بلغ قدر الأشخاص فلن يضيفوا شيئًا لاسم النادي العريق، بل الزمالك هو من سيضيف إليهم».. هكذا كان يتحدث محمد حسن حلمي «زامورا» عن حبه وانتمائه للقلعة البيضاء. يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل، محمد حسن حلمي الذي اشتهر باسم حلمي زامورا، وتوفى في الخامس من نوفمبر عام 1986، وتقرر إطلاق اسمه على ملعب النادي بعد رحيله بأسبوع تقديرًا لجهوده لاعبًا ورئيسًا للبيت الأبيض، قبل أن يطلق رئيس النادي الحالي على الملعب مؤخرًا اسم عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس النادي الأسبق.
فريق- الزمالك

الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ريان: قادر على العودة للأهلي.. ومتعب قدوتي

يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة أن اللعب مع مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب الأولمبي أمرا ليس بالجديد عليه، حيث قال أحمد ياسر عبر قناة أون سبورت: "نستطيع أن نلعب أنا ومصطفى محمد سويا في خط هجوم المنتخب الأولمبي وهذا الأمر ليس جديدا علينا، ونلعب كثنائي هجومي أنا ومصطفى محمد في منتخب الناشئين والشباب منذ 7 سنوات ونعرف طريقة لعب بعضنا بشكل جيد، ولذلك سيكون من السهل علينا أن نلعب معا في أي مباراة". وعن قدوته في الملاعب قال ريان: "ما حققه محمد صلاح، يظل علامة في مشوار الكرة المصرية، ولكن قدوتي في مركزي وممن تدربت معهم هو عماد متعب".
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استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
الاهلي- والنجم (4)

رسميًا.. تأجيل موقعة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، 48 ساعة وذلك بناءا على طلب الجهات الأمنية المصرية. وابلغت الجهات الأمنية اتحاد الكرة بصعوبة إقامة المباراة يوم 24 يناير كما هو كان مقرر لها وطلب تأجيلها بعد يوم 25 يناير، بدوره أخطر اتحاد الكرة فاكسا رسميا بصعوبة إقامة المباراةيوم 24 يناير، ووافق الكاف على تأجيلها 48 ساعة لتقام يوم 26 من الشهر ذاته.
محمد-صلاح (4)

مجدي عبد الغني: محمد صلاح حُر فيما يفعله

أبدى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، استعداده لحل أزمة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي مع الجبلاية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لبرنامج "الماتش". وقال عضو اتحاد الكرة السابق: "مستعد للذهاب إلى محمد صلاح ونقل طلباته لاتحاد الكرة، وعلاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا وأعلم أن طلباته ليس مبالغًا فيها لأنه متواضع ويحب بلده وأعطى الكثير لمنتخب مصر، وإذا طُلب مني سأتدخل لحل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بحكم رئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، خاصةً أنه صديق لي على المستوى الشخصي".
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