المصري يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص

المصري - الأهلي

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز، وذلك حين يحل المارد الأحمر ضيفا على المصري على ملعب المكس "حرس الحدود" غدًا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد، وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر، وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.

محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي قال تعليقا على الخطاب: "أتمنى الالتزام بعدد حضور الجماهيري بين الفريقين، للأسف في أوقات سابقة تفاجأنا بتواجد عدد حضور جماهيري أكبر من النادي الأهلي ولا نريد وجود مشاكل". وتابع نائب رئيس المصري عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس: "نعني ما قلنا،

محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي قال تعليقا على الخطاب: "أتمنى الالتزام بعدد حضور الجماهيري بين الفريقين، للأسف في أوقات سابقة تفاجأنا بتواجد عدد حضور جماهيري أكبر من النادي الأهلي ولا نريد وجود مشاكل".



وتابع نائب رئيس المصري عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس: "نعني ما قلنا، لن نخوض المباراة إلا في حال الالتزام بالحضور الجماهيري 15 من كل جانب، أكثر من ذلك لن تبدأ المباراة".



ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر برصيد 42 نقطة جدول الترتيب.



