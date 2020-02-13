رياضة

5 جنسيات أوروبية مرشحة لإدارة القمتين

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن ملامح هوية حكم مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك حين يلتقيان يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات بكأس السوبر، ويتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول في الدوري الممتاز لموسم 2019-20220. وقال رئيس لجنة الحكام خلال استضافته بقناة أون سبورت: "نخاطب عدة اتحادات لاختيار حكام المباراتين، والمرشحون من كرواتيا والنرويج والدنمارك، ويمكن أن نضيف إليهم من المجر وبولندا".
وفي سياق آخر، تطرق جمال الغندور للحديث عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو الـVAR في مباريات الدوري الموسم الجاري، مشيرا: "لقد حصل 18 حكما على رخصة الـVAR، ننتظر أن يكون العدد كافيا بإصدار رخصة لآخرين لتغطية كافة المباريات، وهناك اختبارات فنية تمت لملعبي القاهرة والسلام وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب". وعن
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10 فائزين في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية

أعلن اتحاد ستريت وورك أوت برئاسة المهندس إسلام قرطام عن الفائزين بالمراكز الأولى في المعرض الدولي للرياضة والصحة البدنية.
مدرب الترجي

مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: ليفربول في حاجة للفوز بكل شيء

يرى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم بالنسبة له تمثل السعادة، لافتًا إلى أن الفريق إذا كان يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فعليه الفوز في كل المباريات، علمًا بأن الريدز يبتعد بصدارة ترتيب بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول. وقال أليسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نريد الفوز بلقب الدوري ولكي تفوز به، فنحن بحاجة للفوز بكل شيء، وعلينا التركيز على أنفسنا وما نقدمه، لدينا مجموعة رائعة تضم لاعبين مميزين، وجاهزون في الوقت ذاته".
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الاهلى-والمصرى

المصري يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز، وذلك حين يحل المارد الأحمر ضيفا على المصري على ملعب المكس "حرس الحدود" غدًا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد، وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر، وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.
حوار- جمال -الغندور (6)

الغندور يعلن استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من القمتين

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على صحة ركلتي الجزاء في مباراة الإسماعيلي والزمالك، والتي فاز بها الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف الدوري الممتاز، واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لكل فريق. وقال الغندور عبر قناة صدى البلد: "ركلة الجزاء الأولى في المباراة المحتسبة للإسماعيلي صحيحة واللعبة بها إعاقة من قبل أحمد عيد ضد أحمد مدبولي، كذلك ركلة جزاء الزمالك صحيحة نظرا لأن حارس مرمى الإسماعيلي لم يلمس الكرة ثم لمس مصطفى محمد مهاجم الأبيض، ونسبة أخطاء الحكام في مباريات الدوري هذا الموسم نسبة قليلة للغاية مقارنة بالمواسم الماضية".
الزمالك- وطنطا (4)

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الحدود

يعود الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، علمًا بأن لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا.
الزمالك- وطنطا (3)

الزمالك يستضيف حرس الحدود في الدوري

يعود الزمالك لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16، علمًا بأن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا. ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما يأتي الحرس بقيادة طارق العشري في المركز العاشر بـ18 نقطة من 15 لقاء، بعد فشله في الفوز بآخر ثلاث جولات.
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