5 جنسيات أوروبية مرشحة لإدارة القمتين

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص

الأهلي والزمالك

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن ملامح هوية حكم مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك حين يلتقيان يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات بكأس السوبر، ويتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول في الدوري الممتاز لموسم 2019-20220. وقال رئيس لجنة الحكام خلال استضافته بقناة أون سبورت: "نخاطب عدة اتحادات لاختيار حكام المباراتين، والمرشحون من كرواتيا والنرويج والدنمارك، ويمكن أن نضيف إليهم من المجر وبولندا".

وفي سياق آخر، تطرق جمال الغندور للحديث عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو الـVAR في مباريات الدوري الموسم الجاري، مشيرا: "لقد حصل 18 حكما على رخصة الـVAR، ننتظر أن يكون العدد كافيا بإصدار رخصة لآخرين لتغطية كافة المباريات، وهناك اختبارات فنية تمت لملعبي القاهرة والسلام وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب". وعن

وفي سياق آخر، تطرق جمال الغندور للحديث عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو الـVAR في مباريات الدوري الموسم الجاري، مشيرا: "لقد حصل 18 حكما على رخصة الـVAR، ننتظر أن يكون العدد كافيا بإصدار رخصة لآخرين لتغطية كافة المباريات، وهناك اختبارات فنية تمت لملعبي القاهرة والسلام وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب".



وعن الأزمة مع الحكم الدولي جهاد جريشة، قال رئيس لجنة الحكام: "فوجئت بما فعله جهاد، ولا أعرف سببه وماذا سأقول له، ولقد اخترق جهاد جريشة أصول العمل المؤسسي بنشر شكواه ضد لجنة الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسريبها لوسائل الإعلام، وكذلك تصريحاته، لذا تمت معاقبته".



