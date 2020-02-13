طارق شوقي عن تطوير الثانوي: تسليح للطلاب في الحياة

تحرير:أمينة محمود ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بناء نظام التعليم الجديد، منذ الثلاث سنوات الماضية تمت من خلال نقاشات كثيرة، موضحا: "تعليمنا فب الخمسينيات كان كويس جدا، والتعليم رحلة حياة يجب أن يهتم بها الطلاب دون الاهتمام بالدرجات والمجموع، ومهارة التعلم الذاتي مهمة جدا في رحلة التعلم، وما يتم في الثانوي العام حاليا عبارة عن تحضير لرحلة الحياة وليس للتنسيق أو الدرجات فالتحضير حاليا قائم على المهارة والتعلم وليس الدرجات"، جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلق فرص للتعاون الإقليمي.

وأضاف شوقي: "إن تطوير التعليم الثانوى هدفه إكساب الطالب مهارات معينة وتسليحه لمواجهة الحياة"، لافتا إلى أن رحلة تطوير التعليم بدأ التفكير لها فى 2014، وتم منح الضوء الأخضر من القيادة السياسية لبناء مجتمع يفكر ويبدع ويتعلم، وتم بناء بنك المعرفة وقتها لإتاحته للمجتمع المصري وتم إطلاقه في يناير 2016.وأكد