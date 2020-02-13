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طارق شوقي عن تطوير الثانوي: تسليح للطلاب في الحياة

تحرير:أمينة محمود ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بناء نظام التعليم الجديد، منذ الثلاث سنوات الماضية تمت من خلال نقاشات كثيرة، موضحا: "تعليمنا فب الخمسينيات كان كويس جدا، والتعليم رحلة حياة يجب أن يهتم بها الطلاب دون الاهتمام بالدرجات والمجموع، ومهارة التعلم الذاتي مهمة جدا في رحلة التعلم، وما يتم في الثانوي العام حاليا عبارة عن تحضير لرحلة الحياة وليس للتنسيق أو الدرجات فالتحضير حاليا قائم على المهارة والتعلم وليس الدرجات"، جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلق فرص للتعاون الإقليمي.
وأضاف شوقي: "إن تطوير التعليم الثانوى هدفه إكساب الطالب مهارات معينة وتسليحه لمواجهة الحياة"، لافتا إلى أن رحلة تطوير التعليم بدأ التفكير لها فى 2014، وتم منح الضوء الأخضر من القيادة السياسية لبناء مجتمع يفكر ويبدع ويتعلم، وتم بناء بنك المعرفة وقتها لإتاحته للمجتمع المصري وتم إطلاقه في يناير 2016.وأكد
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رانيا المشاط

المشاط: تحية للتعليم المصري سبب حصولي على المناصب

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم لا بد أن يكون أولوية في جميع البيوت المصرية الآن، موجهة التحية للتعليم المصري لأنه سبب ما وصلت إليه الآن من مناصب، مضيفة أن المؤتمر يبعث برسائل سياسية، أهمها الاستثمار في المواطن المصري في إقامة مجتمع يتعلم يفكر ويبدع.
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طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.

طارق شوقى: الوزارة تسابق الزمن لبناء الفصول

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بنائه من فصول وتسابق الوزارة الزمن لبناء فصول، إذ تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية، والزيادة السكانية التهمت منها 17 ألف فصل، لافتا إلى أن العام الدراسي 2018 كان ثريا جدا في قطاع التعليم، حيث تم العمل مع خبراء كثيرين لبناء وتحديد مهارات التي يكتسبها الأطفال في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في النظام الجديد حيث تم بناء كل هذه المناهج فى غضون 6 شهور فقط.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

5 جنسيات أوروبية مرشحة لإدارة القمتين

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن ملامح هوية حكم مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك حين يلتقيان يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات بكأس السوبر، ويتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول في الدوري الممتاز لموسم 2019-20220. وقال رئيس لجنة الحكام خلال استضافته بقناة أون سبورت: "نخاطب عدة اتحادات لاختيار حكام المباراتين، والمرشحون من كرواتيا والنرويج والدنمارك، ويمكن أن نضيف إليهم من المجر وبولندا".
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طارق- شوقي

وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وماما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.
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وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
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التعليم: 156 سائقا وإداريا يتعاطون حشيش وترامادول

أعلن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم اكتشاف 156 حالة تعاطي ترامادول وحشيش بين سائقي حافلات المدارس الخاصة وإداريين، وذلك خلال حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، الذي يجريه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم فحص 6 آلاف و543 حالة ضمن حالات كشف وعلاج الإدمان على سائقي المدارس الخاصة وإداريين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019 في 121 مدرسة في 64 إدارة ومديرية.
طارق- شوقي

وزارة التعليم: لا صحة لتأجيل الدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020 - 2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 يوم السبت المقبل، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. وتهيب الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات.
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