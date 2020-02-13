السعيد تلتقي بنائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسة تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، التقرير المصري للتنمية البشرية، خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وناقشت السعيد خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى أن البرنامج يهدف إلى الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك، مؤكدة أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية.وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المشروع تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص