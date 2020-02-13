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الضرائب تنظم ندوات للتوعية بتقديم الإقرار الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
وزارة المالية
وزارة المالية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، وأن ندوات التوعية التي تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها لتحقيق ذلك. جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" حضر الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه عند الحديث عن المنظومة الإلكترونية يجب معرفة الأحكام والقوانين المتعلقة بالإقرار الضريبى وأثارها، ففى قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 يتحدد به مصادر الإيرادات الخاضعة للضريبة وهى إيرادات المرتبات ومافى حكمها، والنشاط التجاري أو الصناعي،ونشاط
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خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

4.5% زيادة في حجم صادرات مصر من المنتجات البترولية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%. وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعلى البنود البترولية تركزت في غاز طبيعي مسيل، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%. وأشار الجهاز إلى أن إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: مصر تشهد حاليًا زخمًا لنشاط الشركات الناشئة

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التي عقدتها الوزارة ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 تحت عنوان "رواد ميتر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة ممثلي الوزارة الدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030. وأكدت السعيد خلال كلمتها في ختام الورشة أن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تلتقي بنائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسة تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، التقرير المصري للتنمية البشرية، خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وناقشت السعيد خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 20% زيادة في الإنفاق على الصحة و14% للتعليم

أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم بنسبة 14%، ودعم السلع التموينية بنسبة 3.3%، وبرنامج التأمين الصحي بنسبة 29.3%. وأضافت الوزارة، أنه تم سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأشارت الوزارة، إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
وزارة-المالية

الضرائب: هدفنا راحة «الممول» من خلال ميكنة الإجراءات

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة عملت على خمسة محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أى تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقى إلى النظام المميكن أى أنه أصبح الآن تعامل المصلحة فى إخطار نموذج 19، سيتم عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكن للممول الاطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية. وأضاف، أن المصلحة بل الوزارة بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية، تهدف إلى راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة، وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أى عقبات أمام الممول.
وزارة-المالية

معيط: جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم إقرارات الضرائب

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات، والتيسيرات للممولين.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 22 ديسمبر 2019 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
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