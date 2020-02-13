الضرائب تنظم ندوات للتوعية بتقديم الإقرار الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

وزارة المالية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، وأن ندوات التوعية التي تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها لتحقيق ذلك. جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" حضر الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.

وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه عند الحديث عن المنظومة الإلكترونية يجب معرفة الأحكام والقوانين المتعلقة بالإقرار الضريبى وأثارها، ففى قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 يتحدد به مصادر الإيرادات الخاضعة للضريبة وهى إيرادات المرتبات ومافى حكمها، والنشاط التجاري أو الصناعي،ونشاط