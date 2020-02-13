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طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.
وأوضح الجزار، أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين
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رانيا المشاط

المشاط: تحية للتعليم المصري سبب حصولي على المناصب

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم لا بد أن يكون أولوية في جميع البيوت المصرية الآن، موجهة التحية للتعليم المصري لأنه سبب ما وصلت إليه الآن من مناصب، مضيفة أن المؤتمر يبعث برسائل سياسية، أهمها الاستثمار في المواطن المصري في إقامة مجتمع يتعلم يفكر ويبدع.

طارق شوقى: الوزارة تسابق الزمن لبناء الفصول

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بنائه من فصول وتسابق الوزارة الزمن لبناء فصول، إذ تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية، والزيادة السكانية التهمت منها 17 ألف فصل، لافتا إلى أن العام الدراسي 2018 كان ثريا جدا في قطاع التعليم، حيث تم العمل مع خبراء كثيرين لبناء وتحديد مهارات التي يكتسبها الأطفال في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في النظام الجديد حيث تم بناء كل هذه المناهج فى غضون 6 شهور فقط.
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طارق شوقي عن تطوير الثانوي: تسليح للطلاب في الحياة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بناء نظام التعليم الجديد، منذ الثلاث سنوات الماضية تمت من خلال نقاشات كثيرة، موضحا: "تعليمنا فب الخمسينيات كان كويس جدا، والتعليم رحلة حياة يجب أن يهتم بها الطلاب دون الاهتمام بالدرجات والمجموع، ومهارة التعلم الذاتي مهمة جدا في رحلة التعلم، وما يتم في الثانوي العام حاليا عبارة عن تحضير لرحلة الحياة وليس للتنسيق أو الدرجات فالتحضير حاليا قائم على المهارة والتعلم وليس الدرجات"، جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلق فرص للتعاون الإقليمي.
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5 جنسيات أوروبية مرشحة لإدارة القمتين

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن ملامح هوية حكم مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك حين يلتقيان يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات بكأس السوبر، ويتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول في الدوري الممتاز لموسم 2019-20220. وقال رئيس لجنة الحكام خلال استضافته بقناة أون سبورت: "نخاطب عدة اتحادات لاختيار حكام المباراتين، والمرشحون من كرواتيا والنرويج والدنمارك، ويمكن أن نضيف إليهم من المجر وبولندا".
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
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الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.
دولار

دويتشه بنك يتوقع وصول سعر الدولار لـ15 جنيه في 2020

توقع تقرير صادر من «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 جنيه في نهاية العام. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقع البنك أيضا، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام الماضي.
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الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرشًا واحدًا ليسجل أقل سعر بنحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد ليسجل أيضا نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
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