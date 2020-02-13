طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.
وأوضح الجزار، أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين
وأوضح الجزار، أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.
وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، ولدية إقامة سارية فى الخارج (أو ما يعادلها)، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويُحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري".
وأضاف عباس، أنه يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة، يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم تسجيل التحويلات الواردة اعتبارا من بداية العام الحالى، وقبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس، متابعا: "يُسمح بتخصيص قطعتى أرض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بهذه المرحلة وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك".