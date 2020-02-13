طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.

وأوضح الجزار، أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين