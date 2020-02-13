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4.5% زيادة في حجم صادرات مصر من المنتجات البترولية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م
صادرات الغاز
صادرات الغاز
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%. وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعلى البنود البترولية تركزت في غاز طبيعي مسيل، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%. وأشار الجهاز إلى أن إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.
وتركزت أقل البنود في انخفاض غاز طبيعي مسيل حيث لم يتم إستيراد أي كمية منه خلال عام 2019، مقابل 1125 مليون دولار خلال عام 2018، ويليه بترول خام حيث بلغت قيمته 2877 مليون دولار خلال 2019، مقابل 3544 مليون دولار خلال 2018.ويليه غاز بيوتان (بوتجاز) حيث بلغت قيمته 1053 مليون دولار خلال 2019، مقابل 1283 مليون
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وزارة-المالية

الضرائب تنظم ندوات للتوعية بتقديم الإقرار الإلكتروني

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، وأن ندوات التوعية التي تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها لتحقيق ذلك. جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" حضر الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: مصر تشهد حاليًا زخمًا لنشاط الشركات الناشئة

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التي عقدتها الوزارة ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 تحت عنوان "رواد ميتر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة ممثلي الوزارة الدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030. وأكدت السعيد خلال كلمتها في ختام الورشة أن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تلتقي بنائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسة تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، التقرير المصري للتنمية البشرية، خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وناقشت السعيد خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 20% زيادة في الإنفاق على الصحة و14% للتعليم

أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم بنسبة 14%، ودعم السلع التموينية بنسبة 3.3%، وبرنامج التأمين الصحي بنسبة 29.3%. وأضافت الوزارة، أنه تم سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأشارت الوزارة، إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه.
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بنزين

تراجع فاتورة دعم المواد البترولية لـ9.88 مليار جنيه

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، تراجع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 9.88 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 30.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 67.25%. وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بواقع 4 دولارات للبرميل من 68 دولارًا إلى 64 دولارًا.
الدواجن-محلات-الفراخ-الدجاج-تصوير-دعاء-السيد (1)

الدواجن والخضروات.. 9 سلع رفعت التضخم خلال يناير

سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نحو 6.8%، وهو نفس مستوى المعدل الذي سجله خلال شهر ديسمبر 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بحوالي 0.8%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.
صادرات-تركيا للعراق

25 مليار دولار حجم صادرات مصر غير البترولية في 2019

قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن صادرات مصر غير البترولية زادت خلال العام الماضي بنحو347 مليون دولار لتبلغ 25.49 مليار دولار، في مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018. وأوضح رئيس الهيئة في بيان له اليوم، الإثنين، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 2.126 مليار دولار، لافتا إلى زيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية خلال ديسمبر الماضي أبرزها "المجلس التصديري للصناعات الغذائية" ليسجل ما قيمته 283 مليون دولار مقارنة بنحو 251 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام السابق.
صادرات-تركيا للعراق

25.3 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 25.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وأضاف الجهاز، أن قيمة العجز التجارية بلغت 2.97 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه. وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018. وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 28.9%.
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