4.5% زيادة في حجم صادرات مصر من المنتجات البترولية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م

صادرات الغاز

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 4907 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%. وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعلى البنود البترولية تركزت في غاز طبيعي مسيل، حيث بلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%. وأشار الجهاز إلى أن إجمالى واردات مصر من المنتجات البترولية بلغ نحو 9429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.

وتركزت أقل البنود في انخفاض غاز طبيعي مسيل حيث لم يتم إستيراد أي كمية منه خلال عام 2019، مقابل 1125 مليون دولار خلال عام 2018، ويليه بترول خام حيث بلغت قيمته 2877 مليون دولار خلال 2019، مقابل 3544 مليون دولار خلال 2018.ويليه غاز بيوتان (بوتجاز) حيث بلغت قيمته 1053 مليون دولار خلال 2019، مقابل 1283 مليون