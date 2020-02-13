الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

الزمالك

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.

وأجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا بإسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك في قطر، للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، وأكد إسماعيل يوسف، في حديثه لوزير الرياضة، حفاوة الاستقبال لبعثة الزمالك في قطر وعدم معاناة الفريق من أي أزمات قبل مواجهة الترجي التونسي.وتمنى وزير الشباب والرياضة للاعبي

وأجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا بإسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك في قطر، للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، وأكد إسماعيل يوسف، في حديثه لوزير الرياضة، حفاوة الاستقبال لبعثة الزمالك في قطر وعدم معاناة الفريق من أي أزمات قبل مواجهة الترجي التونسي.



وتمنى وزير الشباب والرياضة للاعبي الفريق الأبيض التوفيق والعودة بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أنهم في مهمة وطنية ويمثلون جميع المصريين في المباراة المرتقبة.



يذكر أن الأندية المصرية هي أكثر من حقق لقب السوبر الإفريقي، إذ تملك أندية مصر أكبر عدد من الألقاب بعد فوزها بـ9 نسخ للسوبر، بواقع 6 للأهلي و3 للزمالك.