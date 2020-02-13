رياضة

الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
الزمالك
الزمالك
أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.
وأجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا بإسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك في قطر، للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، وأكد إسماعيل يوسف، في حديثه لوزير الرياضة، حفاوة الاستقبال لبعثة الزمالك في قطر وعدم معاناة الفريق من أي أزمات قبل مواجهة الترجي التونسي.وتمنى وزير الشباب والرياضة للاعبي
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محمد حسن حلمي «زامورا

في ذكرى ميلاده| من هو المهندس الفقير الملقب بزامورا؟

«مكانة نادي الزمالك أكبر وأعظم من أي شخص مهما بلغت رفعة منصبه.. ومهما بلغ قدر الأشخاص فلن يضيفوا شيئًا لاسم النادي العريق، بل الزمالك هو من سيضيف إليهم».. هكذا كان يتحدث محمد حسن حلمي «زامورا» عن حبه وانتمائه للقلعة البيضاء. يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل، محمد حسن حلمي الذي اشتهر باسم حلمي زامورا، وتوفى في الخامس من نوفمبر عام 1986، وتقرر إطلاق اسمه على ملعب النادي بعد رحيله بأسبوع تقديرًا لجهوده لاعبًا ورئيسًا للبيت الأبيض، قبل أن يطلق رئيس النادي الحالي على الملعب مؤخرًا اسم عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس النادي الأسبق.
الاهلى-والمصرى

المصري يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز، وذلك حين يحل المارد الأحمر ضيفا على المصري على ملعب المكس "حرس الحدود" غدًا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد، وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر، وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ريان: قادر على العودة للأهلي.. ومتعب قدوتي

يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة أن اللعب مع مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب الأولمبي أمرا ليس بالجديد عليه، حيث قال أحمد ياسر عبر قناة أون سبورت: "نستطيع أن نلعب أنا ومصطفى محمد سويا في خط هجوم المنتخب الأولمبي وهذا الأمر ليس جديدا علينا، ونلعب كثنائي هجومي أنا ومصطفى محمد في منتخب الناشئين والشباب منذ 7 سنوات ونعرف طريقة لعب بعضنا بشكل جيد، ولذلك سيكون من السهل علينا أن نلعب معا في أي مباراة". وعن قدوته في الملاعب قال ريان: "ما حققه محمد صلاح، يظل علامة في مشوار الكرة المصرية، ولكن قدوتي في مركزي وممن تدربت معهم هو عماد متعب".
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الترجي

الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
الزمالك- وزيسكو‎ (4)

نبيل معلول يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر

يرى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، والترجي، أن مواجهة الأخير أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة القادمة،على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب. وتحدث معلول في تصريحات عبر موقع "فوت 24" التونسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي، الفريق مهتم جدًا بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".
فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
مرتضى منصور (1) (1)

تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
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