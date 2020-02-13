جريمة

الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي جنوب سيناء ودمياط

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتى دمياط وجنوب سيناء وذلك بالتنسيق بين مديريتى أمن جنوب سيناء ودمياط وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة.
شملت القافلة توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفقا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.وفي
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إطلاق-نار (1)

ضبط متهم بإطلاق الرصاص على رواد مقهى بقنا

ألقت قوات الأمن القبض على أحد مرتكبى واقعة إطلاق النار على رواد مقهى بقنا مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى، ومقتل شخص وإصابة عامل وطالب بأعيرة نارية متفرقة حال تواجدهم بمقهى ملك أحد الأشخاص مقيم بذات النجع، والذى قرر أنه أثناء تواجده بالمقهى ومجموعة من الأشخاص فوجئوا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية، وأطلقا أعيرة نارية من سلاح بحوزتهما تجاه المقهى وهربا، ما نتج عنه وقوع الضحايا الثلاث.
تزوير-مستندات (3)

البرنت بـ1200 جنيه..كشف حيلة عصابة للتزوير بالدقهلية

قادت جهود البحث والتحري قوات الأمن بالدقهلية للإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصصوا فى إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية مزاولة مسجل خطر تزوير ونصب، أعمال الوساطة والسمسرة، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مُثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة بقصد السفر للخارج.
اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
وزارة-الداخلية

بـ«مليار و69 مليون».. ضبط موظفي بريد تلاعبوا في حسابات العملاء

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة مطروح لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه. البداية عندما وردت معلومات لمفتشي القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بإرتكاب مخالفات مالية، من خال إنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
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الداخلية: الإفراج بالعفو عن 541 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 541 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 219 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ملابسات سقوط «مستريح سوهاج» في قبضة الشرطة

حلقة جديدة سجلتها محاضر الشرطة في مسلسل سقوط محترفي أعمال النصب على المواطنين بضبط "مستريح سوهاج" والتي تكشفت تفاصيلها بعد بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد دون إبداء أي أسباب واضحة.
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الكشف على 135 حالة في مستشفيات الشرطة بالمجان

واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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انطلاق المرحلة الـ11 من مبادرة «كلنا واحد»

بمناسبة عيد الشرطة شاركت مديريات الأمن فى فعاليات المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واح"د بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلقت المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية.
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