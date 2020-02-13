الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي جنوب سيناء ودمياط

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

مبادرة كلنا واحد

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتى دمياط وجنوب سيناء وذلك بالتنسيق بين مديريتى أمن جنوب سيناء ودمياط وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة.

شملت القافلة توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفقا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.وفي

شملت القافلة توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفقا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.



وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق. ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.



