جريمة

البرنت بـ1200 جنيه..كشف حيلة عصابة للتزوير بالدقهلية

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
أعمال تزوير - أرشيفية
أعمال تزوير - أرشيفية
قادت جهود البحث والتحري قوات الأمن بالدقهلية للإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصصوا فى إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية مزاولة مسجل خطر تزوير ونصب، أعمال الوساطة والسمسرة، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مُثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة بقصد السفر للخارج.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده أمام المركز النموذجى بالدقهلية وبحوزته استمارة الرقم القومى باسم أحد المواطنين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مثبت بها المهنة (أخصائى تسويق) ومرفق بها "برنت" تأمينات بنفس المهنة "مزور".وتبين قيام المتهم المذكور بالاشتراك مع آخر "هارب" بتزوير واعتماد استمارات
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ضبط متهم بإطلاق الرصاص على رواد مقهى بقنا

ألقت قوات الأمن القبض على أحد مرتكبى واقعة إطلاق النار على رواد مقهى بقنا مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى، ومقتل شخص وإصابة عامل وطالب بأعيرة نارية متفرقة حال تواجدهم بمقهى ملك أحد الأشخاص مقيم بذات النجع، والذى قرر أنه أثناء تواجده بالمقهى ومجموعة من الأشخاص فوجئوا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية، وأطلقا أعيرة نارية من سلاح بحوزتهما تجاه المقهى وهربا، ما نتج عنه وقوع الضحايا الثلاث.
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الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي جنوب سيناء ودمياط

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتى دمياط وجنوب سيناء وذلك بالتنسيق بين مديريتى أمن جنوب سيناء ودمياط وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة.
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خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
وزارة-الداخلية

بـ«مليار و69 مليون».. ضبط موظفي بريد تلاعبوا في حسابات العملاء

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة مطروح لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه. البداية عندما وردت معلومات لمفتشي القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بإرتكاب مخالفات مالية، من خال إنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
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جثة-فى-شقة

سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.
القبض- على- المتهم

أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
القبض- على- رجل

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".
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بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
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