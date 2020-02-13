البرنت بـ1200 جنيه..كشف حيلة عصابة للتزوير بالدقهلية

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

أعمال تزوير - أرشيفية

قادت جهود البحث والتحري قوات الأمن بالدقهلية للإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصصوا فى إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية مزاولة مسجل خطر تزوير ونصب، أعمال الوساطة والسمسرة، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مُثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة بقصد السفر للخارج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده أمام المركز النموذجى بالدقهلية وبحوزته استمارة الرقم القومى باسم أحد المواطنين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مثبت بها المهنة (أخصائى تسويق) ومرفق بها "برنت" تأمينات بنفس المهنة "مزور".وتبين قيام المتهم المذكور بالاشتراك مع آخر "هارب" بتزوير واعتماد استمارات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده أمام المركز النموذجى بالدقهلية وبحوزته استمارة الرقم القومى باسم أحد المواطنين ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مثبت بها المهنة (أخصائى تسويق) ومرفق بها "برنت" تأمينات بنفس المهنة "مزور".



وتبين قيام المتهم المذكور بالاشتراك مع آخر "هارب" بتزوير واعتماد استمارات رقم قومى مثبت بها مهن مخالفة للحقيقة وبرنتات تأمينات إجتماعية بأختام مزورة منسوب صدورها لمكاتب التأمينات لـ 4 أشخاص مقيمين بمركز شربين -أمكن ضبط اثنين منهم-.



بمخاطبة الجهات المختصة أفادت بأن المضبوطين غير مؤمن عليهما بتلك المهن على قاعدة البيانات، وحصولهما على البرنت مقابل 1200 جنيه.



