رياضة

في ذكرى ميلاده| من هو المهندس الفقير الملقب بزامورا؟

يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل، محمد حسن حلمي الذي اشتهر باسم حلمي زامورا، حيث أنه ولد في الثالث عشر من فبراير لعام 1912، بقرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية.
تحرير:كريم مليم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م
محمد حسن حلمي «زامورا»
محمد حسن حلمي «زامورا»
«مكانة نادي الزمالك أكبر وأعظم من أي شخص مهما بلغت رفعة منصبه.. ومهما بلغ قدر الأشخاص فلن يضيفوا شيئًا لاسم النادي العريق، بل الزمالك هو من سيضيف إليهم».. هكذا كان يتحدث محمد حسن حلمي «زامورا» عن حبه وانتمائه للقلعة البيضاء. يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل، محمد حسن حلمي الذي اشتهر باسم حلمي زامورا، وتوفى في الخامس من نوفمبر عام 1986، وتقرر إطلاق اسمه على ملعب النادي بعد رحيله بأسبوع تقديرًا لجهوده لاعبًا ورئيسًا للبيت الأبيض، قبل أن يطلق رئيس النادي الحالي على الملعب مؤخرًا اسم عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس النادي الأسبق.
بدأ حلمى حياته مع الكرة عندما كان طالبا فى المدرسة المحمدية الابتدائية، والتحق بفريقها عام 1925، وكان يتمنى أن يصبح جناحا أيسر، وفى عام 1929 لعب بالفريق الأول للمدرسة الخديوية الثانوية مع محمد لطيف ومصطفى كامل طه.وانضم حلمي فى عام 1929 لنادي المختلط (الزمالك) آنذاك، فلعب في الفريق الثاني، ثم لعب في
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فريق- الزمالك

الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.
الاهلى-والمصرى

المصري يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز، وذلك حين يحل المارد الأحمر ضيفا على المصري على ملعب المكس "حرس الحدود" غدًا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد، وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر، وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ريان: قادر على العودة للأهلي.. ومتعب قدوتي

يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة أن اللعب مع مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب الأولمبي أمرا ليس بالجديد عليه، حيث قال أحمد ياسر عبر قناة أون سبورت: "نستطيع أن نلعب أنا ومصطفى محمد سويا في خط هجوم المنتخب الأولمبي وهذا الأمر ليس جديدا علينا، ونلعب كثنائي هجومي أنا ومصطفى محمد في منتخب الناشئين والشباب منذ 7 سنوات ونعرف طريقة لعب بعضنا بشكل جيد، ولذلك سيكون من السهل علينا أن نلعب معا في أي مباراة". وعن قدوته في الملاعب قال ريان: "ما حققه محمد صلاح، يظل علامة في مشوار الكرة المصرية، ولكن قدوتي في مركزي وممن تدربت معهم هو عماد متعب".
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فرجاني -ساسي‎

ساسي: لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه

أكد الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي ورئيسه، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون وجهته المقبلة أكبر وأفضل، وذلك حسبما أفاد في حوار مصور مع المدون التونسي (مالك الكورة) للحديث عن الكثير من الأمور الخاصة بمستقبله مع الزمالك. ويلعب الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة، وحصل فرجاني ساسي على راحة سلبية بإذن من الجهاز الفني للزمالك يقضيها في بلاده تونس، وأجرى فرجاني الحوار خلال فترة إجازته.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
باتريس كارتيرون

أمير مرتضى: إعارة اللاعبين تأتي بالتنسيق مع كارتيرون

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، كواليس موافقة مجلس الإدارة على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لأندية أخرى، مؤكدًا أنه تتم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون. وكان الزمالك أعار كلا من حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان، وقال أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغار في السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار".
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
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