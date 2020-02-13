المشاط: تحية للتعليم المصري سبب حصولي على المناصب

تحرير:أمينة محمود ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم لا بد أن يكون أولوية في جميع البيوت المصرية الآن، موجهة التحية للتعليم المصري لأنه سبب ما وصلت إليه الآن من مناصب، مضيفة أن المؤتمر يبعث برسائل سياسية، أهمها الاستثمار في المواطن المصري في إقامة مجتمع يتعلم يفكر ويبدع.

وأشارت المشاط، إلى أنه لكي نستطيع أن ننافس لا بد أن يكون لدينا فكرة الشغف في التعليم، وأن التطوير يحدث على مراحل، لأن التجربة توضح ما هي الخطوات التالية التي سوف يتم اتخاذها، موضحة أنه تم تخصيص 2 مليار دولار لدعم مشروعات مخصصة لتطوير التعليم بالكامل، شاملة تطوير المدارس وبناء مدارس أخرى لاستيعاب مقالات