جريمة

ضبط متهم بإطلاق الرصاص على رواد مقهى بقنا

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
إطلاق نار - تعبيرية
إطلاق نار - تعبيرية
ألقت قوات الأمن القبض على أحد مرتكبى واقعة إطلاق النار على رواد مقهى بقنا مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى، ومقتل شخص وإصابة عامل وطالب بأعيرة نارية متفرقة حال تواجدهم بمقهى ملك أحد الأشخاص مقيم بذات النجع، والذى قرر أنه أثناء تواجده بالمقهى ومجموعة من الأشخاص فوجئوا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية، وأطلقا أعيرة نارية من سلاح بحوزتهما تجاه المقهى وهربا، ما نتج عنه وقوع الضحايا الثلاث.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة المركز ).عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط أحدهما وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات من ذات العيار - دراجة نارية بدون
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تزوير-مستندات (3)

البرنت بـ1200 جنيه..كشف حيلة عصابة للتزوير بالدقهلية

قادت جهود البحث والتحري قوات الأمن بالدقهلية للإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصصوا فى إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية مزاولة مسجل خطر تزوير ونصب، أعمال الوساطة والسمسرة، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مُثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة بقصد السفر للخارج.
كلنا-واحد (1)

الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي جنوب سيناء ودمياط

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عددا من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتى دمياط وجنوب سيناء وذلك بالتنسيق بين مديريتى أمن جنوب سيناء ودمياط وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة.
اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 65%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
وزارة-الداخلية

بـ«مليار و69 مليون».. ضبط موظفي بريد تلاعبوا في حسابات العملاء

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة مطروح لاستيلائهم على مليار وتسعة وستين مليون جنيه. البداية عندما وردت معلومات لمفتشي القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بإرتكاب مخالفات مالية، من خال إنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
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انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، ووجود متوفي ومصابين.
مخدر-الحشيش (2)

الحشيش في الميكروباص.. ضبط 240 طربة في «كمين المنيا»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية بالمنيا؛ لاتجاره وآخرين في المواد المخدرة وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، عاطلين) يقيمون مركز دشنا محافظة قنا.
إطلاق-نار (2)

رصاص الثأر وراء مقتل عامل وسائق في المنيا

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالمنيا ملابسات واقعة مقتل سائق وعامل ببنى مزار إثر إطلاق أعيرة نارية، وأمكن ضبط 4 أشخاص لارتكابهم الواقعة بدافع الثأ، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنى مزار من مستشفى بوصول (سائق، عامل - مقيمان بناحية البهنسا دائرة المركز) متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة متفرقة، وما قرره شقيق أحدهما أنه أثناء جلوس المجنى عليهما أمام محل بيع إكسسوارات سيارات "ملك السائق" فوجئا بقيام شخص مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأودى بحياتهما وهرب.
جلسة-صلح (2)

الداخلية تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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