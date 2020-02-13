ضبط متهم بإطلاق الرصاص على رواد مقهى بقنا

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

إطلاق نار - تعبيرية

ألقت قوات الأمن القبض على أحد مرتكبى واقعة إطلاق النار على رواد مقهى بقنا مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى، ومقتل شخص وإصابة عامل وطالب بأعيرة نارية متفرقة حال تواجدهم بمقهى ملك أحد الأشخاص مقيم بذات النجع، والذى قرر أنه أثناء تواجده بالمقهى ومجموعة من الأشخاص فوجئوا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية، وأطلقا أعيرة نارية من سلاح بحوزتهما تجاه المقهى وهربا، ما نتج عنه وقوع الضحايا الثلاث.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة المركز ).عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط أحدهما وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات من ذات العيار - دراجة نارية بدون

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة المركز ).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط أحدهما وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات من ذات العيار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية).



بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع الانتقام، وقرر أنه منذ عام تقريباً تم ضبط شقيقه "عاطل" حال تواجده بالمقهى محل الواقعة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي (شروع فى قتل وحيازة سلاح وذخيرة، قتل عمد وحيازة سلاح نارى) وحبسه احتياطياً على ذمتهما، فعقد العزم على الانتقام من صاحب المقهى ورواده، وتوجه مع المتهم الثانى إلى المقهى بتاريخ الواقعة، وأطلق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته







