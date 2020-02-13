حقيقة تجول أسود في ميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية

انتاب المواطنين بمحافظة الإسكندرية حالة من القلق الشديد ازاء انتشار صور متداوله على موقع "فيسبوك"، نشرها مجموعة من الماشركين تكشف وجود مجموعة من الأسود تسير بين الحاويات ورصيف الميناء بزعم أنها من داخل هيئة ميناء الإسكندرية، متسائلين عن حقيقة انتشار تلك الصور وأنها لو كانت حقيقية فإن عواقب الأمر ستكون وخيمة، مطالبين بتوضيح سريع لتلك الصور. وذلك في الوقت الذي سخر فيه بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي من هذه الصور على اعتبار أن الأسود حيوانات برية أليفة.

وعلق محمد السيد قائلا: "يا جماعة دى صور قط كبير مش أسد ولا حاجة"، بينما علق هاني محمد قائلا: "أنا بخاف من كلب يطلعي أسد" على طريقة مسرحية شاهد ماشفش حاجة للزعيم عادل امام. في المقابل قال الدكتور رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه لم يتلق أي اشارة تتعلق بشأن الصور المنتشرة،