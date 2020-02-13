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حقيقة تجول أسود في ميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
انتاب المواطنين بمحافظة الإسكندرية حالة من القلق الشديد ازاء انتشار صور متداوله على موقع "فيسبوك"، نشرها مجموعة من الماشركين تكشف وجود مجموعة من الأسود تسير بين الحاويات ورصيف الميناء بزعم أنها من داخل هيئة ميناء الإسكندرية، متسائلين عن حقيقة انتشار تلك الصور وأنها لو كانت حقيقية فإن عواقب الأمر ستكون وخيمة، مطالبين بتوضيح سريع لتلك الصور. وذلك في الوقت الذي سخر فيه بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي من هذه الصور على اعتبار أن الأسود حيوانات برية أليفة.
وعلق محمد السيد قائلا: "يا جماعة دى صور قط كبير مش أسد ولا حاجة"، بينما علق هاني محمد قائلا: "أنا بخاف من كلب يطلعي أسد" على طريقة مسرحية شاهد ماشفش حاجة للزعيم عادل امام.   في المقابل قال الدكتور رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه لم يتلق أي اشارة تتعلق بشأن الصور المنتشرة،
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محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

رئيس جامعة القاهرة: القرآن والسنة ليسا من التراث

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

شوقي: نهتم بوجهة نظر الآباء والمعلمين والطلاب في النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عددا من أولياء الأمور مهتمين فقط بدخول الجامعة ويعتبروها هي المشكلة والهدف، وهو أمر غير موجود في كل دول العالم، ونحن الآن نفكر فيما هو أفيد لأبنائنا ونهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في النظام الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "دعوة الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور إلى العمل"، بحضور عدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وأشاد أولياء الأمور المشاركون فى الجلسة بنظام التعليم الجديد وأهدافه المتميزة، وكيف أنه يساعد فى تنمية مهارات البحث والفهم والتعلم، وبناء الشخصية.
سقوط -اسانسير

نائب يفتح ملف «أسانسيرات الموت» في بيان عاجل للحكومة

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
الارز (2)

نائب: تطوير الزراعة يرتبط بمساعدة الدولة للفلاح

قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح له، اليوم الخميس، إن محصول الأرز يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكننا الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، لأنه يساعد بشكل كبير في القضاء على الأزمة الغذائية، ورغم ذلك ما زالت أزمات الأرز مستمرة وذلك بسبب تقليص المساحات المنزرعة، مطالبا بتحرير زراعة الأرز وعدم تحديد مناطق لزراعته، وبرفع الغرامات الموقعة على الفلاحين بسبب زراعة الأرز خاصة وأن زراعتها يصب في مصلحة الجميع.
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ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

ميناء الإسكندرية يشهد أكبر حركة شحن وتفريغ

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة العمل، إذ شهد اليوم أكبر حركة شحن وتفريغ تجازوت مليون طن، مشيرا إلى أنه تواجد بالميناء 69 سفينة وأن عدد السفن العاملة على الأرصفة بلغ 27 سفينة وانه جاري تفريغهم، وأن منهم 4 سفن حاويات و4 سفن بترول و19 سفينة بضائع عامة و8 سفن بالمخطاف الداخلي، بجانب تواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، بالإضافة إلى أنه تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» لرجال الشرطة والقوات المسلحة: محبتكم واجبة

وجهت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت، في هاشتاج عبر صفحتها على "فيسبوك"، التحية إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقالت في منشور: "رجال شرطتنا البواسل، أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".
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