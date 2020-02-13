إرهاب

إخلاء 3 مساجد في ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء 3 مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل، مضيفة أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، خاصة أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي. يذكر أنه في أكتوبر الماضي، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.
وازدادت المطالب بتشديد قانون حيازة السلاح في ألمانيا بعد الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي بمدينة هاله شرقي ألمانيا، في أكتوبر، وناقش البرلمان الألماني "البوندستاج" في قراءة أولى الجمعة مشروع قانون بهذا الشأن تقدمت به الحكومة الألمانية.وينص المشروع على توسيع سجل الأسلحة الوطني لتسهيل إمكانية تتبع جميع
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العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".
هجوم-في-هولندا (2)

هولندا: انفجارين في مكتب بريد بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل لها، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
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«الداخلية»: مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، مقتل 17 عنصرًا إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء. وأوضح بيان الوزارة، أن قوات الأمن عثرت بحوزة الإرهابيين على 6 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.
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العراق

العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".
هجوم-في-هولندا (2)

هولندا: انفجارين في مكتب بريد بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل لها، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.
تفجير-في-أفغانستان (1)

هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.
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