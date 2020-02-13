إخلاء 3 مساجد في ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية

أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء 3 مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل، مضيفة أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، خاصة أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي. يذكر أنه في أكتوبر الماضي، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.

وازدادت المطالب بتشديد قانون حيازة السلاح في ألمانيا بعد الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي بمدينة هاله شرقي ألمانيا، في أكتوبر، وناقش البرلمان الألماني "البوندستاج" في قراءة أولى الجمعة مشروع قانون بهذا الشأن تقدمت به الحكومة الألمانية.وينص المشروع على توسيع سجل الأسلحة الوطني لتسهيل إمكانية تتبع جميع