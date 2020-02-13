بقاء ميسي في برشلونة = رحيل رئيس النادي

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

ليونيل ميسي

كشف موقع لو 10 سبورت أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ربط استمراره مع النادي الكتالوني برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو، الذي تنتظره أيام صعبة> وأوضح الموقع الفرنسي أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، ينتظر أن يترك جوسيب ماريا باريتيمو منصبه نهاية الموسم، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع "البلوجرانا"، وأضاف أن بقاء باريتيمو كرئيس لبرشلونة سيدفع ميسي لاتخاذ قرار حاسم. وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخراً بتصريحات قوية، ينتقد فيها إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.

أما عن هذا القرار، فقد أفاد نفس المصدر أن ليونيل ميسي سيرفض تمديد عقده مع برشلونة، حيث ينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع "البلوجرانا" صيف 2021، كما أن لديه بنداً في عقده يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل، لكن بشرط إبلاغ النادي الكتالوني قبل ذلك بشهر> وتابع نفس المصدر أن بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة يعتمد