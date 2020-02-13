حل لغز نفوق كمية من الأسماك بنهر النيل

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

أسماك نافقة

تتبعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بلاغ ورد للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنفوق بعض الأسماك بمجرى نهر النيل فرع دمياط بمدينة بنها بالقليوبية، وأخذت عينات من تلك الأسماك بمعرفة الجهات المعنية ببنها لفحصها وتحليلها والوقوف على أسباب نفوقها، وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج فحص العينات توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، يقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

الفحص أثبت أن أحد المتهمين له معلومات جنائية، وأنهما يزاولان الصيد الجائر بالمنطقة محل الواقعة باستخدام مواد كيميائية ضارة وقوارب صيد غير مرخصة، وأنهما وراء تسمم الأسماك.عقب تقنين الإجراءات تماستهدافهما بالاشتراك مع مديريتى أمن المنوفية والقليوبية وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بمركز شرطة بنها بالقليوبية.بمواجهته

الفحص أثبت أن أحد المتهمين له معلومات جنائية، وأنهما يزاولان الصيد الجائر بالمنطقة محل الواقعة باستخدام مواد كيميائية ضارة وقوارب صيد غير مرخصة، وأنهما وراء تسمم الأسماك.



عقب تقنين الإجراءات تماستهدافهما بالاشتراك مع مديريتى أمن المنوفية والقليوبية وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بمركز شرطة بنها بالقليوبية.



بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وتم بإرشاده ضبط 3 قوارب صيد خاصة بهما غير مرخصة مخبأة داخل أحد الأخوار المائية بدائرة مركز الباجور.



بملاحقة المتهم الهارب بأماكن تردده وهروبه وتضييق الخناق عليه قام بتسليم نفسه للجهات المعنية.







