انخفاض جديد في سعر الدولار والأخضر يسجل 15.75 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية بحوالي قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس بي سي بحوالي قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.واستقر سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك مصر إيران، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.وثبت سعر الدولار أيضا في كل من بنك كريدي