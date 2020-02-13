شرطة المسطحات تستقبل وفدا من طلاب الجامعات

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

شرطة المسطحات

استقبلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية عددا من طلاب الجامعات فى إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة الوزارة في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.

خلال اللقاء، تم إلقاء الضوء على الدور الحيوى والهام الذى تضطلع به الإدارة فى حماية الأرواح والممتلكات، واستعراض المهام المنوط بها رجال الحماية المدنية من خلال عرض فيلماً تسجيلياً يوضح جهود الإدارة فى مجالات "حماية البيئة والمحميات الطبيعية والثروة السمكية ونهر النيل والثروة الزراعية والملاحة الداخلية

خلال اللقاء، تم إلقاء الضوء على الدور الحيوى والهام الذى تضطلع به الإدارة فى حماية الأرواح والممتلكات، واستعراض المهام المنوط بها رجال الحماية المدنية من خلال عرض فيلماً تسجيلياً يوضح جهود الإدارة فى مجالات "حماية البيئة والمحميات الطبيعية والثروة السمكية ونهر النيل والثروة الزراعية والملاحة الداخلية وتأمين العائمات السياحية وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة".



ونفذ رجال الإدارة بيانا عمليا تتضمن حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائى لنهر النيل للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة فى إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللنشات والموتوسيكلات المائية.



وتوجه الطلاب بالشكر لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة الوزارة.







