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اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، اليوم، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة، وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصا على الأقل، ووصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة
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كورونا

كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
العائلة المالكة

طلاق ورحيل.. هزات داخل العائلة المالكة في بريطانيا

تشهد العائلة المالكة حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة نتيجة الهزات التي شهدها قصر باكنجهام وأحدثت حالة من التفكك داخل العائلة التي اعتادت على قائمة طويلة من القواعد واللوائح الصارمة التي يجب على كل فرد الالتزام بها، لكن هذه القواعد قد تبدو غريبة في بعض الأحيان. وعلى خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، شهدت العائلة هزة بإعلان حفيد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، بيتر فيليبس وزوجته الكندية "أوتم"، انفصالهما، وقالا إنهما شرعا بالفعل في إجراءات الطلاق، بعد زواج دام 12 عامًا.
فيروس-كورونا (2)

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصا

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصا، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة. وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا خطيرا جدا للعالم.
فيروس-كورونا (3)

خبير يوناني يعلن إتاحة لقاح لعلاج «كورونا» في غضون أشهر

أعلن العالم اليوناني "المتخصص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة " ديميتريوس باراسكيفيس، اليوم الثلاثاء، أن لقاحًا لعلاج فيروس "كورونا" المستجد سيصبح في متناول اليد وسيكون جاهزًا في وقت قريب. وأكد باراسكيفيس، الأستاذ المساعد في الطب الوقائي وعلم الأوبئة بكلية الطب في جامعة أثينا ، في مقابلة مع صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية - أن لقاح علاج كورونا سيكون متاحًا في غضون أشهر قليلة ، إذا تم تقدير الوقت اللازم لإجراء اختبارات سريرية.
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كورونا

كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
فيروس-كورونا (3)

وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
كورونا 2

كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
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