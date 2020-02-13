اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.

وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، اليوم، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة، وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصا على الأقل، ووصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة