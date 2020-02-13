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البريد تضخ استثمارات في شراكة لتجديد إطارات الشاحنات

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م
البريد تضخ استثمارات في شراكة لتجديد إطارات الشاحنات
البريد تضخ استثمارات في شراكة لتجديد إطارات الشاحنات
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع حلوان للصناعات الهندسية (م/99 الحربي) وشركة البريد للإستثمار وشركة بريكس لإدارة المشروعات بهدف انشاء مصنع لتجديد وإعادة تصنيع الاطارات المستعملة للشاحنات والمعدات الثقيلة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وقد أعرب العصار عن أهمية هذا المشروع الذى سيوفر قيمة مضافة كبيرة للدولة من خلال تجديد الإطارات التالفة عن طريق تعويض الأجزاء العاملة التي تعرضت للتلف في الإطار أو معالجة التشققات الخارجية بمواد جديدة باستخدام المطاط المستخدم في تصنيع الإطار الأصلي طبقاً للمعايير العالمية، ودون تعرضها للحرق والتلف الكامل
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منجم-ذهب

بعد توقف 10 سنوات.. مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب

قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات. وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005، وفقا لرويترز.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 687 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الدولار (2)

انخفاض جديد في سعر الدولار والأخضر يسجل 15.75 جنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية بحوالي قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
كورونا

هل يصمد الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا؟

تعد الأزمة الصحية في الصين اختبارا للنظام الاقتصادي العالمي ككل، كما أنها تضع ضغوطا إضافية وغير متوقعة على الازدهار الاقتصادي الهشة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأشارت الصحيفة إلى أن المزيد من الدول تغلق حدودها مع الصين وتعلق رحلات الطيران من وإلى الأراضي الصينية، كما أن من المحتمل أن تغلق المصانع في الصين لأسابيع. وتشير المعلومات إلى أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في وفاة 2% من المصابين به، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على اقتصاديات الدول ومنها مصر. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر.
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