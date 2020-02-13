الأوقاف: خطبة الجمعة في الإسكندرية عن «كورونا»

تحرير:محمد مجلي ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، تخصيص الجزء الثاني من خطبة الجمعة، غدا الجمعة، عن التوعية بمخاطر فيروس كورونا الجديد والذي اجتاح دولة الصين وتسبب في وفاة واصابة الآلاف بمدينة ووهان الصينية. وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن تلقى مذكرة وزارة الأوقاف تفيد بتفعيل دور المساجد فى توعية المواطنين عن مخاطر مرض الكورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض.

وأكد عبد البصير، في تصريح له، اليوم الخميس، على أنه تم التنبيه على جميع الخطباء بجميع مساجد المديرية من خلال الإدارات الفرعية بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة، لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا الجديد، والوقاية منه من مرض الكورونا، مشددا على أن التوعية بمخاطر وطرق الوقاية في الدروس الأسبوعية