نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن الحفاضات المغشوشة

تحرير:أحمد جاد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

تصنيع الحفاضات - صورة أرشيفية

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول الكشف مؤخرا عن الحفاضات المغشوشة للأطفال، التي يتم بيعها بأسعار زهيدة أو بنصف سعر الحفاضات العادية على الأقل، حيث إن الحفاضات المقلدة بالكارثة على صحة الأطفال، خاصة أن مناعتهم ضعيفة، وأنهم أكثر تعرضا للأمراض، فالحفاضات تمتلئ بالبكتريا الضارة التي تخترق الجلد وتسبب التهابات وتسمما في الدم، كما تتسلل عبر فتحة الشرج إلى الأمعاء ومن ثم تتدهور حالة الطفل الصحية.

وأوضح متولي أنه طبقا لدراسة أجرتها وكالة البيئة الفرنسية (ANSES)، فهناك مواد سامة في حفاضات الأطفال نتيجة وجود مادة الجليفوسات القاتل بها، مشيرا إلى أن بعض الحفاضات المغشوشة يتم تعبئتها في أكياس مشابهة لأكياس الحفاضات الأصلية، مع وضع ماركات وهمية عليها، ويستخدم في إعادة التعبئة ورش غير معدة بالطبع للتعامل