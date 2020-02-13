نائب: تطوير الزراعة يرتبط بمساعدة الدولة للفلاح

تحرير:أحمد جاد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م

زراعة الأرز - صورة أرشيفية

قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح له، اليوم الخميس، إن محصول الأرز يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكننا الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، لأنه يساعد بشكل كبير في القضاء على الأزمة الغذائية، ورغم ذلك ما زالت أزمات الأرز مستمرة وذلك بسبب تقليص المساحات المنزرعة، مطالبا بتحرير زراعة الأرز وعدم تحديد مناطق لزراعته، وبرفع الغرامات الموقعة على الفلاحين بسبب زراعة الأرز خاصة وأن زراعتها يصب في مصلحة الجميع.

وأشار مشهور إلى أن هناك أراضى زراعية لا تصلح سوى لزراعة الأرز، والذي لا مشكلة في زراعته، لأنه يزرع لمدة 3 أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائدة، ولا يستهلك الارز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة أخرى، موضحا أن مصر تمتلك أصناف من الأرز