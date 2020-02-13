نائب يفتح ملف «أسانسيرات الموت» في بيان عاجل للحكومة

تحرير:أحمد جاد ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م

سقوط أسانسير - صورة أرشيفية

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.

وقال أبو العلا، إن الجميع يدرك أن ملف الصيانة بالعديد من قطاعات الدولة سواء علي المستوي الحكومي أو الخاص، في حاجة إلي مراجعة، خاصة وأنه يمر بحالة من الإهمال الشديد وإن كانت توجه له العديد من الموارد المالية إلا أن النتيجة في هذا الملف ليست علي المستوي المطلوب، إذ أن الرقابة علي تصنيعها وتركيبها وصيانتها