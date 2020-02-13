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شوقي: نهتم بوجهة نظر الآباء والمعلمين والطلاب في النظام الجديد

تحرير:أمينة محمود ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عددا من أولياء الأمور مهتمين فقط بدخول الجامعة ويعتبروها هي المشكلة والهدف، وهو أمر غير موجود في كل دول العالم، ونحن الآن نفكر فيما هو أفيد لأبنائنا ونهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في النظام الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "دعوة الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور إلى العمل"، بحضور عدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وأشاد أولياء الأمور المشاركون فى الجلسة بنظام التعليم الجديد وأهدافه المتميزة، وكيف أنه يساعد فى تنمية مهارات البحث والفهم والتعلم، وبناء الشخصية.
وأوضحوا أن أبناءهم أصبحوا غير مثقلين بكم المواد الدراسية كما كان في السابق وذلك فى المراحل العمرية الأولى، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية أصبح الطلاب يستخدمون التابلت ولا توجد حقيبة مليئة بالكتب الدراسية كما يستطيعون عمل الأبحاث من خلال بنك المعرفة  بالإضافة إلى أن المنظومة الجديدة تخرج منتج مواكب
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محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

رئيس جامعة القاهرة: القرآن والسنة ليسا من التراث

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.
سقوط -اسانسير

نائب يفتح ملف «أسانسيرات الموت» في بيان عاجل للحكومة

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
الارز (2)

نائب: تطوير الزراعة يرتبط بمساعدة الدولة للفلاح

قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح له، اليوم الخميس، إن محصول الأرز يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكننا الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، لأنه يساعد بشكل كبير في القضاء على الأزمة الغذائية، ورغم ذلك ما زالت أزمات الأرز مستمرة وذلك بسبب تقليص المساحات المنزرعة، مطالبا بتحرير زراعة الأرز وعدم تحديد مناطق لزراعته، وبرفع الغرامات الموقعة على الفلاحين بسبب زراعة الأرز خاصة وأن زراعتها يصب في مصلحة الجميع.
حفاضات (1)

نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن الحفاضات المغشوشة

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول الكشف مؤخرا عن الحفاضات المغشوشة للأطفال، التي يتم بيعها بأسعار زهيدة أو بنصف سعر الحفاضات العادية على الأقل، حيث إن الحفاضات المقلدة بالكارثة على صحة الأطفال، خاصة أن مناعتهم ضعيفة، وأنهم أكثر تعرضا للأمراض، فالحفاضات تمتلئ بالبكتريا الضارة التي تخترق الجلد وتسبب التهابات وتسمما في الدم، كما تتسلل عبر فتحة الشرج إلى الأمعاء ومن ثم تتدهور حالة الطفل الصحية.
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طارق شوقى: الوزارة تسابق الزمن لبناء الفصول

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بنائه من فصول وتسابق الوزارة الزمن لبناء فصول، إذ تم بناء 20 ألف فصل دراسي خلال الفترة القليلة الماضية، والزيادة السكانية التهمت منها 17 ألف فصل، لافتا إلى أن العام الدراسي 2018 كان ثريا جدا في قطاع التعليم، حيث تم العمل مع خبراء كثيرين لبناء وتحديد مهارات التي يكتسبها الأطفال في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في النظام الجديد حيث تم بناء كل هذه المناهج فى غضون 6 شهور فقط.
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طارق شوقي عن تطوير الثانوي: تسليح للطلاب في الحياة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بناء نظام التعليم الجديد، منذ الثلاث سنوات الماضية تمت من خلال نقاشات كثيرة، موضحا: "تعليمنا فب الخمسينيات كان كويس جدا، والتعليم رحلة حياة يجب أن يهتم بها الطلاب دون الاهتمام بالدرجات والمجموع، ومهارة التعلم الذاتي مهمة جدا في رحلة التعلم، وما يتم في الثانوي العام حاليا عبارة عن تحضير لرحلة الحياة وليس للتنسيق أو الدرجات فالتحضير حاليا قائم على المهارة والتعلم وليس الدرجات"، جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خلق فرص للتعاون الإقليمي.
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وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وماما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.
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وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
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