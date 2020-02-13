شوقي: نهتم بوجهة نظر الآباء والمعلمين والطلاب في النظام الجديد

تحرير:أمينة محمود ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عددا من أولياء الأمور مهتمين فقط بدخول الجامعة ويعتبروها هي المشكلة والهدف، وهو أمر غير موجود في كل دول العالم، ونحن الآن نفكر فيما هو أفيد لأبنائنا ونهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في النظام الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "دعوة الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور إلى العمل"، بحضور عدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وأشاد أولياء الأمور المشاركون فى الجلسة بنظام التعليم الجديد وأهدافه المتميزة، وكيف أنه يساعد فى تنمية مهارات البحث والفهم والتعلم، وبناء الشخصية.

وأوضحوا أن أبناءهم أصبحوا غير مثقلين بكم المواد الدراسية كما كان في السابق وذلك فى المراحل العمرية الأولى، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية أصبح الطلاب يستخدمون التابلت ولا توجد حقيبة مليئة بالكتب الدراسية كما يستطيعون عمل الأبحاث من خلال بنك المعرفة بالإضافة إلى أن المنظومة الجديدة تخرج منتج مواكب