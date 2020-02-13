رياضة

أليسون: ليفربول في حاجة للفوز بكل شيء

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٩ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
يرى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم بالنسبة له تمثل السعادة، لافتًا إلى أن الفريق إذا كان يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فعليه الفوز في كل المباريات، علمًا بأن الريدز يبتعد بصدارة ترتيب بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول. وقال أليسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نريد الفوز بلقب الدوري ولكي تفوز به، فنحن بحاجة للفوز بكل شيء، وعلينا التركيز على أنفسنا وما نقدمه، لدينا مجموعة رائعة تضم لاعبين مميزين، وجاهزون في الوقت ذاته".
وتابع حارس مرمى ليفربول: "على سبيل المثال، عندما تعرضت للإصابة، حل أدريان بدلا مني، وقدم أداءً رائعًا، الكل يبذل قصارى جهده على أرض الملعب، ونحن نستمتع بما نقدمه، الجيد أن نكون في مقدمة الدوري، نحن نعمل من أجل هذا". وأكمل أليسون: "لتحقق الفوز، يجب أن تستمتع بالمباراة، الطريقة التي تلعب بها، لن تتمكن
اقرأ المزيد
ليونيل ميسي (2)

بقاء ميسي في برشلونة = رحيل رئيس النادي

كشف موقع لو 10 سبورت أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ربط استمراره مع النادي الكتالوني برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو، الذي تنتظره أيام صعبة> وأوضح الموقع الفرنسي أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، ينتظر أن يترك جوسيب ماريا باريتيمو منصبه نهاية الموسم، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع "البلوجرانا"، وأضاف أن بقاء باريتيمو كرئيس لبرشلونة سيدفع ميسي لاتخاذ قرار حاسم. وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخراً بتصريحات قوية، ينتقد فيها إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.
محمد حسن حلمي «زامورا

في ذكرى ميلاده| من هو المهندس الفقير الملقب بزامورا؟

«مكانة نادي الزمالك أكبر وأعظم من أي شخص مهما بلغت رفعة منصبه.. ومهما بلغ قدر الأشخاص فلن يضيفوا شيئًا لاسم النادي العريق، بل الزمالك هو من سيضيف إليهم».. هكذا كان يتحدث محمد حسن حلمي «زامورا» عن حبه وانتمائه للقلعة البيضاء. يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الراحل، محمد حسن حلمي الذي اشتهر باسم حلمي زامورا، وتوفى في الخامس من نوفمبر عام 1986، وتقرر إطلاق اسمه على ملعب النادي بعد رحيله بأسبوع تقديرًا لجهوده لاعبًا ورئيسًا للبيت الأبيض، قبل أن يطلق رئيس النادي الحالي على الملعب مؤخرًا اسم عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس النادي الأسبق.
فريق- الزمالك

الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.
اقرأ المزيد من الأخبار
يورجن كلوب

كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".
اليسون-بيكر

أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".
مانشستر يونايتد‎

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لمانشستر يونايتد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للاعبي مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما مع ليفربول، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين. وخلال المباراة سجل روبيرتو فيرمينو هدفًا بعدما تسلم الكرة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الذي تداخل على الكرة مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، واعترض لاعبو يونايتد على احتساب الهدف بداعي الخطأ على فان دايك، وأكدت تقنية الفيديو أحقية الشياطين الحمر في إلغاء الهدف ليقرر كريج باوسون حكم المباراة إلغاء الهدف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]