أليسون: ليفربول في حاجة للفوز بكل شيء

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٩ م

أليسون بيكر

يرى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم بالنسبة له تمثل السعادة، لافتًا إلى أن الفريق إذا كان يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فعليه الفوز في كل المباريات، علمًا بأن الريدز يبتعد بصدارة ترتيب بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول. وقال أليسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نريد الفوز بلقب الدوري ولكي تفوز به، فنحن بحاجة للفوز بكل شيء، وعلينا التركيز على أنفسنا وما نقدمه، لدينا مجموعة رائعة تضم لاعبين مميزين، وجاهزون في الوقت ذاته".

وتابع حارس مرمى ليفربول: "على سبيل المثال، عندما تعرضت للإصابة، حل أدريان بدلا مني، وقدم أداءً رائعًا، الكل يبذل قصارى جهده على أرض الملعب، ونحن نستمتع بما نقدمه، الجيد أن نكون في مقدمة الدوري، نحن نعمل من أجل هذا". وأكمل أليسون: "لتحقق الفوز، يجب أن تستمتع بالمباراة، الطريقة التي تلعب بها، لن تتمكن