«شماريخ على فيسبوك».. كشف حيلة شخصين في بورسعيد

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

شماريخ

رصد ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد ) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع ألعاب نارية (شماريخ) لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، وبحوزته هاتف محمول استخدمه في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.

بمناقشته قرر تحصله على الألعاب النارية من مالك مكتب استيراد، مقيم بدائرة القسم، حيث تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 90 وحدة ألعاب نارية ومبلغ ماليقدره 7600 جنيه.بمواجهة المتهمين اعترفا بقيام الطالب بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغرض الترويج لبيع الألعاب النارية للراغبين



بمناقشته قرر تحصله على الألعاب النارية من مالك مكتب استيراد، مقيم بدائرة القسم، حيث تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 90 وحدة ألعاب نارية ومبلغ ماليقدره 7600 جنيه.



بمواجهة المتهمين اعترفا بقيام الطالب بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغرض الترويج لبيع الألعاب النارية للراغبين بغرض الاستفادة مادياً، وقيام مالك مكتب الاستيراد بالاتجار فى الألعاب النارية وحيازته للمضبوطات والمبلغ المالى من حصيلة البيع.



يأيت ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها.



