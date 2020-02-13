جريمة

«شماريخ على فيسبوك».. كشف حيلة شخصين في بورسعيد

١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
شماريخ
شماريخ
رصد ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد ) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع ألعاب نارية (شماريخ) لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، وبحوزته هاتف محمول استخدمه في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.
بمناقشته قرر تحصله على الألعاب النارية من مالك مكتب استيراد، مقيم بدائرة القسم، حيث تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 90 وحدة ألعاب نارية ومبلغ ماليقدره 7600 جنيه.بمواجهة المتهمين اعترفا بقيام الطالب بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بغرض الترويج لبيع الألعاب النارية للراغبين
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المسطحات-المائية‎

شرطة المسطحات تستقبل وفدا من طلاب الجامعات

استقبلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية عددا من طلاب الجامعات فى إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة الوزارة في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.
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حل لغز نفوق كمية من الأسماك بنهر النيل

تتبعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بلاغ ورد للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنفوق بعض الأسماك بمجرى نهر النيل فرع دمياط بمدينة بنها بالقليوبية، وأخذت عينات من تلك الأسماك بمعرفة الجهات المعنية ببنها لفحصها وتحليلها والوقوف على أسباب نفوقها، وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج فحص العينات توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، يقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

الشرطة تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات جنبا إلى مهمة حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان وفقا لسياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لفرض السيطرة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية.
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ضبط متهم بإطلاق الرصاص على رواد مقهى بقنا

ألقت قوات الأمن القبض على أحد مرتكبى واقعة إطلاق النار على رواد مقهى بقنا مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة آخرين بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى، ومقتل شخص وإصابة عامل وطالب بأعيرة نارية متفرقة حال تواجدهم بمقهى ملك أحد الأشخاص مقيم بذات النجع، والذى قرر أنه أثناء تواجده بالمقهى ومجموعة من الأشخاص فوجئوا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية، وأطلقا أعيرة نارية من سلاح بحوزتهما تجاه المقهى وهربا، ما نتج عنه وقوع الضحايا الثلاث.
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وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
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سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.
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«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
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3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
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